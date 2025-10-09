कुंभ राशिफल 9 अक्टूबर: आज होगा धन का आगमन, एक्स लवर से दूरी बनाना रहेगा अच्छा

Aquarius Horoscope Today 9 October 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Thu, 9 Oct 2025 05:35 AM

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 9 अक्टूबर 2025: कुंभ राशि वालों आज रोमांस में सुखद पलों की खोज कर सकते हैं। अपनी क्षमता दिखाने के लिए वर्कप्लेस पर नए टास्क की जिम्मेदारी लें। धन का आगमन होगा, लेकिन सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

कुंभ लव राशिफल- कुंभ राशि वालों को आज लव अफेयर को सिंपल और सरल रखना चाहिए। कुछ महिलाओं को लव अफेयर में माता-पिता का सपोर्ट मिल सकता है और आज अप्रत्याशित मोड़ भी आ सकते हैं। एक्स लवर से दूरी बनाए रखना भी अच्छा है, क्योंकि खास तौर पर वर्तमान रिश्ते में परेशानियां हो सकती हैं। विवाहित पुरुष जातकों को आज महत्वपूर्ण फैसला लेते समय अपने जीवनसाथी से सुझाव लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। इससे रिश्ता स्ट्रांग होगा। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लव अफेयर में हैं उन्हें बातचीत को प्राथमिकता देनी चाहिए।

कुंभ करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर आज आपकी क्षमता की परीक्षा होगी। ऑफिस में मुश्किल कॉम्पिटिशन रहेगा, लेकिन आप क्वालिटी के साथ लक्ष्य हासिल करने में सफल होंगे। आपके सीनियर सपोर्टिव रहेंगे और इससे आपको उन कार्यों को संभालने में भी मदद मिलेगी जिनमें ज्यादा कमिटमेंट और ज्ञान की जरूरत होती है। महत्वपूर्ण भूमिकाएं संभालने वाली महिलाओं को टीम में पुरुष जूनियर्स को समझाने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल और फैशन एक्सेसरीज संभालने वाले बिजनेसमैन को भी टैक्स से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

कुंभ आर्थिक राशिफल- कुंभ राशि वालों के लिए आज कोई बड़ा आर्थिक मामला मौजूद नहीं रहेगा और इससे आपको महत्वपूर्ण आर्थिक फैसला लेने में मदद मिलेगी। दिन का दूसरा भाग दान में धन दान करने के लिए अच्छा है। क्लाइंट का फंसा हुआ पैसा आज रिलीज हो सकता है और इससे एंटकप्रेन्योर्स के लिए बेहतर व्यावसायिक संभावनाएं सुनिश्चित होंगी। कुछ नौकरी करने वाले अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए नए बिजनेस भी शुरू करेंगे। आज आप वाहन खरीदने में भी सफल हो सकते हैं।

कुंभ सेहत राशिफल- कुंभ राशि वाले आज सावधान रहें, क्योंकि छोटी-मोटी सेहत से जुड़ी परेशानियां आपको परेशान करेंगी। आज किसी भाई-बहन का एडमिशन होगा और इसके लिए आपकी आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। आपको सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। विजन से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं और कुछ महिलाओं को स्किन पर रैशेज की शिकायत होगी। मेडिकल सर्जरी के लिए दिन का पहला भाग शुभ है।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com