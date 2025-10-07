Aquarius Today Horoscope 7 October 2025 aaj ka kumbh rashi rashifal daily future prediction कुंभ राशिफल 7 अक्टूबर: आज खर्च पर रखें नजर, रिश्ते में वाद-विवाद से दूर रहना रहेगा अच्छा, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
धर्म न्यूज़

कुंभ राशिफल 7 अक्टूबर: आज खर्च पर रखें नजर, रिश्ते में वाद-विवाद से दूर रहना रहेगा अच्छा

Aquarius Horoscope Today 7 October 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेTue, 7 Oct 2025 05:34 AM
कुंभ राशिफल 7 अक्टूबर: आज खर्च पर रखें नजर, रिश्ते में वाद-विवाद से दूर रहना रहेगा अच्छा

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 7 अक्टूबर 2025: कुंभ राशि वालों के लिए आज रिलेशनशिप ज्यादा बातचीत की मांग करता है और वर्कप्लेस आज आपके पक्ष में रहेगा। फाइनेंस (धन) स्मार्ट हैंडलिंग की डिमांड करता है। सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां भी आ सकती हैं।

कुंभ लव राशिफल- कुंभ राशि वाले आज एक साथ ज्यादा समय बिताएं और उन बातचीत से बचें जो रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचा सकती हैं। रोमांटिक रहें क्योंकि आपके पार्टनर को यही पसंद है। रिश्तों में वाद-विवाद से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि दिन चढ़ने के साथ यह सीरियस हो सकता है। कुछ पुराने रिलेशनशिप वापस आएंगे, लेकिन शादीशुदा जातकों को इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि फैमिली लाइफ में समझौता करना होगा। शादी के बाद के रिश्तों से दूर रहें और अपने पार्टनर को भी भरोसे में लें।

कुंभ करियर राशिफल- कुंभ राशि वालों को ऑफिस में आज नए टास्क बिजी रखेंगे। आप ऐसे प्रमोशन की भी उम्मीद कर सकते हैं जो प्रोफाइल में वैल्यू जोड़ देगा। क्लाइंट सेशन के दौरान अपने कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करें और जहां भी जरूरी हो इनोवेटिव बनें। ईगो से जुड़े मामले हो सकते हैं और आपको उन्हें डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करना होगा। अगर आप जॉब बदलने के इच्छुक हैं तो एक या दो दिन रुकें। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। कपड़ा, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांसपोर्ट से जुड़े बिजनेसमैन को नई पार्टनरशिप देखने को मिल सकती हैं।

कुंभ आर्थिक राशिफल- आज कुंभ राशि वाले खर्च पर नजर रखें। दिन का पहला भाग आर्थिक रूप से प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा आप धन का आगमन देखेंगे। इस समय का उपयोग सभी पेंडिंग बिल चुकाने में करें। कुछ महिलाओं को घर पर मेडिकल से जुड़े मामलों पर खर्च करने की जरूरत हो सकती है। आपकी संपत्ति की स्थिति रिश्तेदारों से भी परेशानी को बुलावा दे सकती है जो आर्थिक मदद मांग सकते हैं, जिसे आप मना नहीं कर सकते हैं। बिजनेसमैन प्रमोटरों से धन जुटाने में भी सफल होंगे।

कुंभ सेहत राशिफल- आपके सेहत में परेशानियां में रहेंगी। लाइफस्टाइल पर नजर रखना अच्छा रहेगा। आपको स्किन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, जबकि जिन लोगों को फेफड़ों से जुड़ी परेशानियों का इतिहास है, उन्हें भी मेडिकल केयर की जरूरत हो सकती है। अस्थमा के रोगियों को आज विशेष रूप से दिन के दूसरे भाग में सतर्क रहने की जरूरत है। जिन बड़े-बुजुर्गों को सांस संबंधी परेशानी है, उन्हें आज ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। वायरल फीवर, गले में खराश या पाचन संबंधी समस्याओं के कारण बच्चे स्कूल जाने से चूक सकते हैं।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)