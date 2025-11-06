Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius Today Horoscope 6 November 2025 aaj ka kumbh rashi rashifal daily future predictions
कुंभ राशिफल 6 नवंबर: आज पैसा आपके दरवाजे पर देगा दस्तक, ऑफिस में मिलेंगे ग्रोथ के मौके

कुंभ राशिफल 6 नवंबर: आज पैसा आपके दरवाजे पर देगा दस्तक, ऑफिस में मिलेंगे ग्रोथ के मौके

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today 6 November 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Thu, 6 Nov 2025 05:39 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडे
share Share
Follow Us on

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 6 नवंबर 2025: आज कुंभ राशि वालों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पर्सनल और प्रोफेशनल मामलों से बाहर निकलना चाहिए। ऑफिस में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। सेहत और धन दोनों ही ज्यादा देखभाल की डिमांड करते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कुंभ लव राशिफल- आज आपकी लव लाइफ में कोई भी बड़ा मुद्दा रिलेशनशिप में बाधा नहीं डालेगा। जब अपने लवर के साथ समय बिताने की बात हो तो शांत रहें। आप दिन के दूसरे भाग में सरप्राइज गिफ्ट देने पर विचार कर सकते हैं। आप लवर को माता-पिता से भी मिलवा सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उन्हें कोई नया दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन प्रपोजल देने से पहले हर पहलू का एनालाइज करें। शादीशुदा महिलाओं को किसी तीसरे व्यक्ति की सलाह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे उनके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं।

ये भी पढ़ें:आज कन्या राशि वालों का भाग्य देगा साथ, जानें किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ दिन?

कुंभ करियर राशिफल- यह एक समृद्ध दिन है जहां पिछले निवेश और एक्स्ट्रा स्रोतों से आय के रूप में धन आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। आप मुकदमे में भी जीत सकते हैं जिससे ज्यादा पैसा भी मिलेगा। मार्केटिंग और सेल्सपर्सन खूब ट्रैवल करेंगे और लक्ष्य पूरा करेंगे। कुछ क्लाइंट परेशानी खड़ी करेंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए फायदे का काम करेगा। जो लोग मशीनें हैंडल करते हैं वे एक्स्ट्रा घंटे काम करेंगे। लीगल, मीडिया, ऐड और एविएशन फील्ड से जुड़े लोग अपनी नौकरियों में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। नई इंटरव्यू कॉल पाने के लिए आप जॉब पोर्टल पर प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं।

कुंभ आर्थिक राशिफल- छोटे-मोटे आर्थिक मामले आज सामने आ सकते हैं। आपको खर्च पर कंट्रोल रखना चाहिए। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आर्थिक विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। आज आपको अनजान लोगों के साथ ऑनलाइन लेन-देन से भी बचना चाहिए। कुछ महिलाएं दिन के दूसरे भाग में घर का रेनोवेशन करा सकती हैं या कोई नया घर खरीद सकती हैं। आप स्टॉक, व्यापार या सट्टा व्यवसाय में भी निवेश कर सकते हैं। बिजनेसमैन को किसी नए एरिया में बड़ा निवेश करते समय सावधान रहना चाहिए।

ये भी पढ़ें:2026 में शनि का नहीं होगा कोई राशि परिवर्तन, इन 4 राशियों पर बरसाएंगे अपनी कृपा

कुंभ सेहत राशिफल- सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं। आज आपको ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत है। जिन लोगों को मेंटल स्ट्रेस ज्यादा रहता है उन्हें सुबह या शाम को 30 मिनट तक ध्यान करना चाहिए। आज जंक फूड से बचना चाहिए और आपको जोड़ों में हल्का दर्द भी हो सकता है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को मेडिकल केयर की जरूरत हो सकती है। प्रेग्नेंट लेडीज को एडवेंचर्स स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और ट्रैवल के दौरान दवाएं भी साथ रखनी चाहिए।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Today Horoscope Aaj Ka Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने