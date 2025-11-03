Hindustan Hindi News
कुंभ राशिफल 3 नवंबर: आज जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें, ऑफिस में न करें ओवर-कमिटमेंट

कुंभ राशिफल 3 नवंबर: आज जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें, ऑफिस में न करें ओवर-कमिटमेंट

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today 3 November 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Mon, 3 Nov 2025 05:41 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडे
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 3 नवंबर 2025: कुंभ राशि वालों के लिए आज नए आइडिया हर दिन की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। एक बदलाव को टेस्ट करें और रिजल्ट को नोटिस करें, और फिर धीरे-धीरे उसमें एडजस्ट करें। अपने लक्ष्यों के बारे में उन फ्रेंड्स से बातचीत करें जो आपका सपोर्ट करते हैं। एक छोटा सा क्रिएटिव रिस्क काम की आदतों और स्पष्ट दिशा की ओर ले जा सकता है। प्रैक्टिकल स्टेप को ध्यान में रखते हुए आनंदित और जिज्ञासु बने रहें।

कुंभ लव राशिफल- आपका फ्रेंडली और ओपन माइंड आज लोगों को करीब लाएगा। रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए हल्की-फुल्की बातचीत और मजेदार आइडिया शेयर करें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करें जो दूसरे शख्स के इंटरेस्ट का सम्मान करे, क्योंकि विचारों से भरा व्यवहार रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाता है। अविवाहित कुंभ राशि वालों की मुलाकात एक साथ किए जाने वाले हॉबी या वालंटियर वर्क के जरिए किसी से हो सकती है। अपनी जरूरतों के बारे में ईमानदार रहें, लेकिन बातचीत में ह्यूमर और दयालुता बनाए रखें। प्यार से सुनना और सर्विस के छोटे-छोटे काम भरोसे को मजबूत करेंगे और गहरे इमोशनल जुड़ाव को बढ़ावा देंगे।

कुंभ करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर नई सोच नए ऑप्शन लाएगी। शांत आत्मविश्वास के साथ एक स्पष्ट आइडिया शेयर करें और प्रैक्टिकल स्टेप को समझाने के लिए तैयार रहें। जिज्ञासु कलीग के साथ सहयोग करें। छोटी-छोटी उपलब्धियों को दिखाने वाली एक छोटी प्लानिंग दूसरों को आपके प्रपोजल का सपोर्ट करने के लिए प्रेरित करेगी। ओवर-कमिटमेंट से बचें, एक प्रोजेक्ट चुनें जिसे अच्छी तरह पूरा किया जा सके। अभी एक नई स्किल सीखना बाद में काम आएगा। छोटी-छोटी प्रोफेशनल उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें।

कुंभ आर्थिक राशिफल- आज आपकी इनकम क्रिएटिव ऑप्शन से बढ़ सकती है। छोटे-मोटे प्रोजेक्ट या अपने स्किल से मिलने वाले हेल्पफुल प्रपोजल पर विचार कर सकते हैं। काम स्वीकार करने से पहले कीमतों की तुलना करें और शर्तें स्पष्ट रूप से तय करें। एक्स्ट्रा इनकम का एक हिस्सा बचाएं और आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। अगर आप कर्ज अदा कर रहे हैं, तो एक स्पष्ट प्लान बनाएं और छोटे लक्ष्य सेट करें। बड़े कदम उठाने से पहले किसी भरोसेमंद सलाहकार से बातचीत करें।

कुंभ सेहत राशिफल- चंचल आराम और छोटे-छोटे सीखने के ब्रेक से आपकी मेंटल एनर्जी को लाभ मिलता है। हल्की एक्सरसाइज जैसे वॉक करना, हल्की स्ट्रेचिंग या सिंपल योगासन के लिए समय निकालें। स्थिर एनर्जी बनाए रखने के लिए सब्ज़ियों, फलों और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित भोजन करें। बार-बार पानी पिएं और काम के बीच अपनी आंखों को आराम दें। अगर स्ट्रेस हो, तो कुछ मिनटों के लिए धीमी गति से सांस लेने या कोई शांत करने वाली हॉबी अपनाने की कोशिश करें।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

