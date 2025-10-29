Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius Today Horoscope 29 October 2025 aaj ka kumbh rashi rashifal bhavishyafal
कुंभ राशिफल 29 अक्टूबर: धन से जुड़ा जरूरी फैसला लेने के लिए दिन अच्छा, खान-पान का रखें ध्यान

कुंभ राशिफल 29 अक्टूबर: धन से जुड़ा जरूरी फैसला लेने के लिए दिन अच्छा, खान-पान का रखें ध्यान

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today 29 October 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Wed, 29 Oct 2025 06:38 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडे
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 29 अक्टूबर 2025: आज कुंभ राशि वाले हैप्पी लव रिलेशनशिप बनाएं। प्रोफेशनल परेशानियों को सुलझाने में लगे रहें। धन लाभ होगा और सेहत भी अच्छी रहेगी।

कुंभ लव राशिफल- आज अपने लवर को लाड़-प्यार और स्नेह से डुबोने में सावधानी बरतें। अनबनों के बावजूद अपना आपा नहीं खोएं। आपकी कोशिशों के बावजूद कुछ लव अफेयर फेल हो सकते हैं। इससे मेंटल स्ट्रेस और परेशानी भी हो सकती है। आज अपने पुराने प्यार से मिलकर आप खोया हुआ प्यार फिर से जगा सकते हैं। लेकिन विवाहित लोगों को अपनी मैरिड लाइफ को खराब होने से बचाने के लिए सतर्क रहना चाहिए। फैमिली लाइफ में ईगो से जुड़े मामले भी सामने आ सकते हैं।

कुंभ करियर राशिफल- काम पर आपके कमिटमेंट उम्मीद के अनुसार रिजल्ट देने में फेल हो सकते हैं। आईटी, हेल्थ केयर, लीगल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस और अकाउंटिंग फील्ड से जुड़े लोगों को एक्स्ट्रा घंटे काम करना पड़ सकता है। बारीकियों पर ध्यान दें और टीम के अंदर ईगो से जुड़े मामलों पर समझौता करने के लिए भी तैयार रहें। जिन लोगों का आज नौकरी के लिए इंटरव्यू है, उन्हें ऑफर लेटर मिलने पर खुशी होगी। फीमेल मैनेजरों को मेल टीम मेंबर्स को हैंडल करने में परेशानी होगी, क्योंकि ईगो उनके काम में परेशानी डालेगा।

कुंभ आर्थिक राशिफल- पुराने निवेशों से धन मिलेगा और इससे आपको समझदारी भरे निवेश फैसले लेने में मदद मिलेगी। आप फैमिली में संपत्ति से जुड़े किसी मामले को सुलझाने के लिए आज का दिन चुन सकते हैं। कुछ महिलाओं को आज अच्छा अप्रेजल मिल सकता है। आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के प्लान पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दिन का दूसरा भाग महत्वपूर्ण आर्थिक फैसला लेने के लिए अच्छा है। आज दान-पुण्य के लिए भी धन दान करने का दिन है।

कुंभ सेहत राशिफल- आपको अपने खान-पान का भी ध्यान रखना चाहिए। ऑयली और ग्रीस वाले भोजन की जगह ज्यादा सब्ज़ियां, फल और मेवे खाएं। प्रेग्नेंट लेडीज को भी एडवेंचर्स स्पोर्ट्स से दूर रहना चाहिए, जिनमें पानी के अंदर की एक्टिविटी भी शामिल हैं। बुजुर्गों को गीले फर्श का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। पर्सनल खुशियों के लिए समय निकालें और योग व ध्यान के जरिए मेंटल स्ट्रेस को दूर करें। दवाइयां लेना नहीं भूलें और जिन लोगों को आंखों या कानों में दर्द हो उन्हें डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
