आज का कुंभ राशिफल 21 जुलाई: राहु आपके लिए लोगों का बदलेगा नजरिया, सफलता का बनेगा माहौल
Aaj ka kumbh rashifal 21 July 2026: आज कुंभ राशि के लिए रिश्तों में शुक्र का सहारा मिठास ला रहा है, पर हर बात अपनी शर्त पर मनवाने की जिद कम रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह दिन अच्छा है। पढ़ें कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
Aaj ka kumbh rashifal 21 July 2026, आज का कुंभ राशिफल: शुरुआत थोड़ी संवेदनशील रह सकती है। सुबह के समय मन अचानक बदलता लगे, किसी बात की गहराई ज्यादा महसूस हो, या पुरानी चिंता उभर आए, तो खुद पर दबाव न बनाएं। यह हिस्सा धीमे ढंग से निकालना बेहतर रहेगा। दिन बढ़ने पर ऊर्जा खुलने लगेगी और सोच दूर तक जाएगी। यात्रा, सीख, सलाह, आवेदन, पढ़ाई या भविष्य की योजना से जुड़ी बातें गति पकड़ सकती हैं। सफलता का माहौल इसलिए बनेगा क्योंकि पहले की उलझनें धीरे धीरे साफ होती जाएंगी। सूर्य और गुरु कामकाज और दिनचर्या में सुधार चाहते हैं, इसलिए छोटी आदतें बड़ा फर्क देंगी। राहु आपके व्यक्तित्व में अलग ढंग से सोचने की प्रवृत्ति बढ़ा रहा है, इसलिए लोग आपको नए नजरिए से देखेंगे। रिश्तों में शुक्र का सहारा मिठास ला रहा है, पर हर बात अपनी शर्त पर मनवाने की जिद कम रखें। कुल मिलाकर दिन आगे बढ़ने वाला है। सुबह सावधानी, बाद का हिस्सा विस्तार और आत्मविश्वास देगा।
कुंभ राशि वालों की आज कैसी रहेगी लव लाइफ
रिश्तों में नर्मी और आकर्षण बना रहेगा। जीवनसाथी के साथ मधुरता बढ़ सकती है, खासकर जब आप अपनी व्यस्तता के बीच थोड़ा समय अलग रखें। प्रेम संबंधों में मिलने, खुलकर बात करने या आगे की दिशा समझने का मौका मिल सकता है। सुबह के समय भावनात्मक प्रतिक्रिया तेज हो सकती है, इसलिए छोटी बात को बड़ा न बनाएं। दिन चढ़ने पर मन शांत होगा और बात आसान लगेगी। जो लोग किसी नए रिश्ते को समझ रहे हैं, वे सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। केवल अपनी धारणाओं पर न चलें। परिवार में भी सहयोग रहेगा, बस लहजा कोमल रखें।
कुंभ राशि के लिए आज कैसा रहेगा शिक्षा और करियर
विद्यार्थियों के लिए यह दिन अच्छा है। एकाग्रता बन सकती है और आत्मविश्वास भी साथ देगा। खासकर दोपहर के बाद पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी, आवेदन या इंटरव्यू से जुड़ी मेहनत बेहतर फल दे सकती है। नौकरीपेशा लोगों को काम में परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन सुबह की जल्दबाजी से बचें। कोई लंबित काम धीरे धीरे सुलझेगा। जो लोग रचनात्मक काम, कंटेंट, डिजाइन, ट्रेनिंग या पढ़ाने से जुड़े हैं, उन्हें उपयोगी विचार मिल सकते हैं। बुध वक्री होने से नोट्स, मेल, डेटा और समय-सारणी एक बार फिर जांच लें। निवेश या जोखिम वाले फैसलों में करियर की स्थिरता को ध्यान में रखकर कदम उठाएं।
कुंभ राशि वालों की कैसी रहेगी आज धन की स्थिति
पैसों के मामले में दिन संतुलित रह सकता है, लेकिन जोखिम वाले निवेश में सिर्फ जोश से जाना ठीक नहीं होगा। मुनाफे की संभावना दिखे तो भी सीमा तय रखें। रोजमर्रा की कमाई और मेहनत से मिला धन ज्यादा भरोसेमंद रहेगा। किसी यात्रा, कोर्स या जरूरी खरीद पर खर्च हो सकता है। बजट बनाकर चलेंगे तो राहत रहेगी। परिवार या साथी के साथ साझा खर्च पर खुली बात करना बेहतर रहेगा। छोटी बचत को नजरअंदाज न करें।
कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा आज का स्वास्थ्य
सुबह थोड़ी भारी या सुस्त लग सकती है। नींद, पानी और पेट का संतुलन संभालें। दिन बढ़ने पर मन हल्का होगा और ऊर्जा भी सुधरेगी। शरीर को दुरुस्त रखने के लिए स्ट्रेचिंग, हल्की वॉक या नियमित व्यायाम मदद करेगा। काम के बीच छोटे ब्रेक लें। भावनात्मक तनाव को भीतर जमा न करें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना भी अच्छा रहेगा।
आज की सलाह: सुबह धीमे चलें, बाद में बड़े फैसले लें, तब दिन ज्यादा साथ देगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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