Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कुंभ राशिफल 19 जून 2026: आज बढ़ सकते हैं आपके खर्चे, बिजनेस करने वाले इस एक गलती से बचें

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Aaj ka kumbh rashifal 19 June 2026: आज कामकाज और रिश्तों के लिहाज से दिन अच्छा है। परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा पूरी होगी। धन का प्रवाह सामान्य रहेगा और खर्च बढ़ सकते हैं। जानें आज 19 जून का दिन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

कुंभ राशिफल 19 जून 2026: आज बढ़ सकते हैं आपके खर्चे, बिजनेस करने वाले इस एक गलती से बचें

Aquarius Horoscope Today, आज का कुंभ राशिफल 19 June 2026: दिन की शुरुआत में एक हल्की सकारात्मकता महसूस होगी। काम भी चलेंगे और मन भी थोड़ी राहत पाएगा। चंद्रमा कर्क में होने से बातचीत, आवागमन, कॉल और छोटे फैसलों की गति तेज रहेगी। इसलिए दिन को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। परिवार के साथ कहीं बाहर जाने, छोटी पिकनिक या आराम के पल निकालने का मौका बन सकता है। अविवाहित लोगों के लिए मित्र या रिश्तेदारी के दायरे से प्रस्ताव जैसी स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंधों में भी पहल करने का मन होगा। अगर किसी के लिए छोटा सा उपहार लेना है या ऑनलाइन पेमेंट करके कोई उपयोगी चीज भेजनी है, तो सुबह का शांत समय ठीक है। देर दोपहर में भागते हुए भुगतान, संदेश या ट्रैवल प्लान में गलती हो सकती है। शुक्रवार संबंधों को नरम बनाता है, पर शनि मीन आपकी आर्थिक और स्वास्थ्य जिम्मेदारियों की याद भी दिला रहा है। आनंद के बीच संयम रखना जरूरी है। एक जरूरी काम यह रहेगा कि दिन का खर्च और कार्यक्रम पहले साफ कर लें। इससे बाद की उलझन घटेगी।

ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 19 जून 2026: रुके काम होंगे पूरे, धन लाभ के साथ मिल सकती है अच्छी खबर

प्रेम और रिश्ते

रिश्तों का दिन अच्छा है। परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा रहेगी और माहौल हल्का भी बन सकता है। प्रेम संबंधों में पहल करने का साहस रहेगा। अगर किसी दोस्त से मन की बात कहनी है, तो सम्मान और सरलता के साथ कहें। अविवाहित लोगों को परिचित दायरे से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। शादीशुदा लोग साथी को छोटा सा उपहार, पसंद की चीज या समय देकर अपनापन बढ़ा सकते हैं। बच्चों और मित्रों के साथ समय आनंद देगा। बस एक बात ध्यान रखें। बहुत हल्के मजाक में भी सामने वाले की सीमा समझें। आज का आनंद तभी टिकेगा जब संवेदनशीलता बनी रहेगी।

शिक्षा और करियर

कामकाज में दिन सामान्य से अच्छा है। जिन लोगों का काम कॉल, ईमेल, मीटिंग, समन्वय या लगातार यात्रा से जुड़ा है, वे व्यवस्थित रहकर बढ़त ले सकते हैं। सुबह की शांत अवधि में जरूरी जवाब, दस्तावेज और भुगतान निपटा लेना फायदेमंद रहेगा। छात्रों के लिए दिन बहुत भारी नहीं है, पर ध्यान भटक सकता है क्योंकि बाहर की गतिविधियां आकर्षित करेंगी। इसलिए पढ़ाई को पहले रखकर बाकी योजना बाद में बनाएं। कारोबारियों के लिए ग्राहकों से संपर्क बढ़ाने, फॉलोअप करने और छोटे स्तर पर प्रचार की दिशा में अच्छा समय है। एक गलती से बचें। खुशी में जरूरी काम को बाद पर मत डालिए। शाम तक वही सिरदर्द बन सकता है।

ये भी पढ़ें:मिथुन राशिफल 19 जून 2026: मेहनत से मिलेगी सफलता, नया निवेश करने से बचें

धन और वित्त

धन का प्रवाह सामान्य रहेगा, पर आज सुविधा और आनंद पर खर्च बढ़ सकता है। बाहर घूमना, उपहार, ट्रैवल या ऑनलाइन पेमेंट के छोटे खर्च मिलकर राशि बढ़ा सकते हैं। इसलिए भुगतान करते समय दो बार राशि जांच लें। गलत अकाउंट या गलत क्यूआर पर पेमेंट की संभावना जल्दबाजी में बनती है। यदि कोई जरूरी बिल लंबित है, तो पहले वही साफ करें। बचत को छेड़े बिना दिन निकालना बेहतर रहेगा। आनंद और अनुशासन साथ चल सकते हैं।

स्वास्थ्य और कल्याण

स्वास्थ्य को हल्के में न लें। विशेषकर मूत्र संबंधी असहजता, पानी की कमी या शरीर के भीतर गर्मी बढ़ने जैसे संकेतों पर ध्यान दें। बाहर निकलते समय पानी साथ रखें। बहुत देर तक पेशाब रोककर न रखें। बहुत मसालेदार या बहुत नमकीन चीजें कम लें। अगर थकान हो, तो आराम को टालें नहीं। शरीर संकेत देता है, बस सुनना पड़ता है।

आज की सलाह: आनंद लीजिए, पर भुगतान, पानी और समय की छोटी सावधानी साथ रखिए।

ये भी पढ़ें:कर्क राशिफल 19 जून 2026: वाणी से बनेंगे काम, निवेश और बचत के लिए अच्छा दिन
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today Horoscope अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने