कुंभ राशिफल 17 जून 2026: आज शनि देंगे आपको पैसों से जुड़ी सीख, दोपहर में जल्दबाजी से बचें
Aaj ka kumbh rashifal 17 June 2026: आज विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। पढ़ाई में मन लगेगा। बच्चों से आपको अच्छी खबर मिल सकती है। मीटिंग के लिए पहले से प्वाइंट्स लिखकर तैयार रखें। पढ़ें कैसा बीतेगा कुंभ राशि वालों के लिए 17 जून का दिन।
Aquarius Horoscope Today, आज का कुंभ राशिफल 17 June 2026: मन में हल्की खुशी पहले से ही मौजूद रहेगी और दिन उसी को आगे बढ़ा सकता है। बच्चों से अच्छी खबर, पढ़ाई या किसी उपलब्धि की बात सुनने को मिल सकती है। घर का वातावरण सहयोगी रहेगा। अगर सुबह बस या ट्रेन से आना जाना है, तो रास्ते की भागदौड़ के बावजूद मन सकारात्मक रहेगा। चंद्रमा मेष में होने से दिन तेज चलेगा और छोटे छोटे काम जल्दी पूरे करने की इच्छा रहेगी। व्यवसाय में विस्तार की सोच मजबूत हो सकती है। प्रेम और दांपत्य दोनों में अपनापन बना रहेगा। बुधवार होने से बातचीत, योजना और छोटी यात्राओं का पक्ष सक्रिय रहेगा। सुबह के शांत हिस्से में जरूरी निर्णय लेना अच्छा रहेगा। देर दोपहर में जल्दबाजी, खासकर यात्रा या जवाब देने में, उलझन दे सकती है। शनि का मीन गोचर आपको सिखा रहा है कि स्थिरता घर और पैसे दोनों में धीरे धीरे बनती है। आज की अच्छी खबरें उसी मेहनत का हिस्सा हैं। एक छोटी राहत यह है कि परिवार आपका भाव समझ रहा है, चाहे आप सब कुछ शब्दों में न कहें।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में संतुलन अच्छा रहेगा। जीवनसाथी के साथ सामान्य दिनचर्या भी सुखद लगेगी। अगर साथ कहीं जाना है या शाम को चाय पर बातचीत हो, तो वही काफी रहेगा। प्रेम संबंधों में रोमांटिक भाव बढ़ेंगे और मुलाकात का अवसर भी बन सकता है। बच्चों से मिली अच्छी खबर घर में खुशी बढ़ाएगी। परिवार में कोई छोटी बात आपको भावुक कर सकती है, पर यह सुखद भाव होगा। बस एक बात ध्यान रखें कि रास्ते की थकान या सफर की चिड़चिड़ाहट घर में न लाएं। किसी अपने की छोटी उपलब्धि की सराहना करना आज संबंधों को और करीब लाएगा। बचने लायक गलती यह है कि किसी बात को मजाक में कहकर सामने वाले की भावनाओं को हल्का कर दें।
शिक्षा और करियर
विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। वे पढ़ाई में जुटे रहेंगे और समझ भी बेहतर बनेगी। यदि किसी परीक्षा, असाइनमेंट या प्रैक्टिकल की तैयारी है, तो सुबह का समय बहुत काम देगा। व्यवसायियों के लिए विस्तार, नए संपर्क या नए ग्राहक की दिशा में कदम उठाने का समय अनुकूल है। नौकरीपेशा लोग भी अपने काम को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा पाएंगे। यात्रा करके ऑफिस पहुंचने वालों को आज समय प्रबंधन पर ध्यान रखना होगा। देर से पहुंचना या जरूरी कागज भूलना आज की बचने लायक गलती हो सकती है। यदि कोई मीटिंग है तो मुख्य बिंदु पहले लिख लें। आपकी सोच सही है। बस उसे क्रम में रखने की जरूरत है। यही आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा।
धन और वित्त
सट्टा या जोखिम वाले साधनों से लाभ की संभावना कुछ लोगों के लिए बन सकती है, पर सीमित दृष्टि रखना बेहतर रहेगा। व्यवसाय में बढ़ोतरी का विचार आय बढ़ा सकता है, मगर हर अवसर पर तुरंत पैसा लगाना जरूरी नहीं। बच्चों की पढ़ाई या सुविधा पर खर्च हो सकता है, जो संतोष देगा। सफर के दौरान छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। नकद और ऑनलाइन दोनों हिसाब संभालकर रखें। आज धन का मूड अच्छा है, लेकिन नियंत्रण के साथ चलेगा तो ज्यादा सुख देगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
सफर की थकान, धूप या अनियमित समय का असर हो सकता है। बस या ट्रेन से रोज आना जाना हो तो पानी और हल्का नाश्ता साथ रखें। पैरों में भारीपन या पीठ में जकड़न हो तो घर लौटकर थोड़ी देर सीधा लेटें। भावनात्मक रूप से दिन अच्छा है, इसलिए छोटी असुविधाओं को बड़ा न बनने दें। सांसों को थोड़ा धीमा करना भी आपको बहुत शांत करेगा।
आज की सलाह: सफर, परिवार और काम में तालमेल रखें, छोटी तैयारी आज बड़ा आराम देगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
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