कुंभ राशिफल 11 सितंबर: आज बड़ी रकम उधार देने से बचें, तरक्की को करें सेलिब्रेट

Aquarius Horoscope Today 11 September 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेThu, 11 Sep 2025 05:37 AM
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 11 सितंबर 2025: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन स्पष्ट सोच और दया से भरे एक्शन का पक्षधर है। उन लोगों के साथ आइडिया शेयर करें जिन पर आप भरोसा करते हैं और सिंपल सलाह सुनें। आदत में एक छोटा सा बदलाव करें और यह स्ट्रेस को कम करेगा और एक शांत रूटीन की ओर मदद करेगा जो आपके लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को सपोर्ट करता है। धैर्य रखें और तरक्की को सेलिब्रेट करें।

कुंभ लव राशिफल- आप अपने पार्टनर के साथ फ्रेंडली पलों का आनंद उठाएंगे। छोटी-छोटी तारीफें शेयर करें और बिना हड़बड़ी के सुनना चाहिए और साथ में समय बिताने के लिए एक शांत प्लान तैयार करें। अगर सिंगल हैं, तो नए सज्जन लोगों से मिलने के लिए किसी ग्रुप एक्टिविटी या हॉबी से जुड़े और दयालुता से बोलें और जिज्ञासा दिखाएं। अतीत की तुलनाओं से बचें और आज पर फोकस करें। अपने रिलेशनशिप में गर्माहट बढ़ाने के लिए दिल खुला और स्थिर धैर्य रखें और मुस्कुराएं।

कुंभ करियर राशिफल- नए आइडिया सामने आ सकते हैं, उन्हें लिखें। मैनेजर द्वारा पूछे जाने पर क्लियर प्वाइंट बताएं और दिखाएं कि कैसे छोटे कदम बड़े लक्ष्य तक पहुंचते हैं। टीम वर्क में तब सुधार होता है जब आप किसी कलीग की मदद करते हैं और बदले में मदद स्वीकार करते हैं । गलतियों को कम करने के लिए फाइलों को साफ-सुथरा रखें और मैसेज का टाइम पर जवाब दें। मीटिंग में प्रैक्टिकल टूल्स और शांत टोन का इस्तेमाल करें। आज की एक क्लियर सफलता भविष्य के प्रोजेक्ट के लिए रास्ते खोलेगी। शांति से अगले कार्यों का प्लान बनाएं और डिटेल दोबारा चेक करें।

कुंभ आर्थिक राशिफल- अगर आप छोटे-छोटे खर्चों पर नजर रखें तो धन से जुड़े मामले स्थिर दिखेंगे। ध्यान दें कि सिक्के कहां जाते हैं और आज आवेगपूर्ण खरीदारी सीमित करें। अगर कोई बिल पेंडिंग है तो चिंता से बचने के लिए समय पर पेमेंट करें। अभी बड़ी रकम उधार देने से बचें। सरल धैर्य और वीकली चेकअप आपको सुरक्षित महसूस करने और भविष्य के लक्ष्यों के लिए बेहतर बचत बनाने में मदद करेगी और रिव्यू के लिए रसीदें रखें।

कुंभ सेहत राशिफल- आज आपकी बॉडी और माइंड को कोमल देखभाल की जरूरत है। थोड़ा पहले सोने की कोशिश करें और शांत प्लान के साथ जागें। जोड़ों को आराम देने के लिए हल्की एक्सरसाइज जैसे वॉक, हल्की स्ट्रेचिंग या सिंपल योग करें। संतुलित वेजिटेरियन खाना खाएं और ब्रेकफास्ट के लिए फ्रेश फूट्स चुनें। अगर आप स्क्रीन पर काम करते हैं तो पानी पास रखें और आंखों को आराम देने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। ग्रोथ के बारे में अपने आप को एक दयालु नोट मूड और सेहत में सुधार करेगा और अक्सर धीरे-धीरे सांस लें।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

