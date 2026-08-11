आज का कुंभ राशिफल 11 अगस्त: लाभ दिखे तो भी जोखिम भरे फैसले न लें, अनुशासन बनेगा बड़ा सहारा
Aaj ka Kumbh Rashifal 11 August: आज कुंभ राशि वालों को बच्चों से जुड़ा कोई सुखद समाचार मन हल्का कर सकता है। आज आपका अनुशासन ही सहारा बन सकता है। पढ़ें आज का विस्तृत कुंभ राशिफल।
Aquarius Horoscope Today 11 August 2026, कुंभ राशिफल: दिन कामकाज, दिनचर्या और उपयोगी नतीजों पर केंद्रित रहेगा। कई छोटे काम एक साथ सामने आ सकते हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सूची बनाकर चलेंगे तो सब संभल जाएगा। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन हल्का कर सकती है। उनकी पढ़ाई, उपलब्धि या सकारात्मक रवैये से संतोष मिलेगा। अपनी मेहनत से चीजों को बेहतर करने की इच्छा भी आज मजबूत रहेगी। कारोबार करने वालों के लिए काम बढ़ाने, सेवा सुधारने या नए तरीके अपनाने का विचार बन सकता है। राहु का असर आपको अपने ढंग से सब करने की ओर ले जाएगा, लेकिन हर बात अकेले उठाने के बजाय मदद लेना बेहतर होगा। सूर्य, बुध और गुरु काम के घर में होने से व्यस्तता जरूर बढ़ा रहे हैं, पर साथ ही समाधान भी दे रहे हैं। अगर शरीर या मन थोड़े दिनों से अनियमित चल रहे थे, तो आज सुधार की दिशा में अच्छा कदम उठाया जा सकता है। अनुशासन ही आपका सबसे बड़ा सहारा रहेगा।
आज का कुंभ लव राशिफल
मन में रोमांटिक भाव रह सकता है और किसी खास व्यक्ति के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी। जो लोग रिश्ते में हैं, वे साथी के साथ हल्की-फुल्की बातचीत, कॉफी, घूमना या साथ बैठकर भविष्य की छोटी योजना बना सकते हैं। शादीशुदा लोगों के बीच तालमेल बना रहेगा। अगर पिछले दिनों काम के कारण दूरी रही, तो आज उसकी भरपाई हो सकती है। बच्चों के साथ समय बिताना भी सुख देगा। बस अपनी थकान का गुस्सा रिश्तों पर न उतारें। नरम लहजा बहुत काम आएगा।
आज का कुंभ करियर राशिफल
छात्रों के लिए पढ़ाई में अच्छी व्यस्तता रहेगी। ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ेगी, खासकर जब आप मोबाइल और बाकी भटकाव से दूरी रखें। प्रतियोगी तैयारी करने वालों को अनुशासन बनाए रखना होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए काम का दबाव जरूर रहेगा, लेकिन प्रदर्शन भी अच्छा रहने की संभावना है। लंबित फाइल, रिपोर्ट, मेल या क्लाइंट से जुड़े काम निपटाए जा सकते हैं। व्यवसाय में विस्तार की सोच बन सकती है। नई सेवा, नया ग्राहक वर्ग या काम का ढांचा सुधारने की दिशा में कदम लिया जा सकता है। बस हर योजना का खर्च और समय दोनों समझ लें। दिखावे से ज्यादा सिस्टम मजबूत करें।
आज का कुंभ आर्थिक राशिफल
आय के अवसर बने रहेंगे, खासकर मेहनत या कौशल से जुड़े कामों में। लाभ दिखे तो भी जोखिम भरे फैसले न लें। जल्दी कमाई के चक्कर में जरूरत से ज्यादा दांव लगाना ठीक नहीं रहेगा। घर, बच्चों या दैनिक जरूरतों पर खर्च हो सकता है। यह खर्च नियंत्रित रखा जा सकता है अगर पहले से बजट साफ हो। जो लोग साइड इनकम या अतिरिक्त प्रोजेक्ट देख रहे हैं, वे शर्तें और भुगतान समय पहले तय करें।
आज का कुंभ स्वास्थ्य राशिफल
शरीर आपको संकेत देगा कि रूटीन ठीक रखना जरूरी है। नींद कम हुई तो चिड़चिड़ापन और थकान बढ़ सकती है। भोजन समय पर करें। पानी और हल्की चाल को न टालें। काम के बीच छोटे ब्रेक लें। मन बहुत भागे तो कुछ देर गहरी सांसें लेना और स्क्रीन से दूर रहना आराम देगा। छोटी नियमित आदतें आज बड़ा फर्क डालेंगी।
आज की सलाह: काम जितना भी हो, रूटीन और आराम को सूची से बाहर मत होने दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र