कुंभ राशिफल 11 अगस्त: आज धन की अच्छी रहेगी स्थिति, क्रिएटिविटी में होगी वृद्धि

Aquarius Horoscope Today 11 August 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेMon, 11 Aug 2025 05:37 AM
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 11 अगस्त 2025: कुंभ राशि वालों आज आपका तेज दिमाग मददगार विचारों से चमकेगा। जब आप फ्रेंड्स या साथ काम करने वालों के साथ बात करेंगे, तो आपको मजेदार पल मिल सकते हैं। अगर आप उत्साहित रहें तो कोई आइडिया कुछ बड़ा बन सकता है। अपने विचारों को व्यवस्थित करने और सलाह का आनंद लेने के लिए समय निकालें। आपकी क्रिएटिविटी में वृद्धि होगी।

कुंभ लव राशिफल- कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप आज चंचल और दयालु लग सकते हैं। आप किसी खास व्यक्ति के साथ हंसी-मजाक या कोई मजेदार आइडिया शेयर कर सकते हैं। ध्यान से सुनने से आपको उनके आइडिया को समझने में मदद मिलेगी। एक सिंपल मैसेज या फ्रेंडली इशारा उनके दिन को ब्राइट बना सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी नए व्यक्ति को देखकर मुस्कुराएं या ग्रुप चैट में शामिल हों। दयालुता के छोटे-छोटे काम भरोसे का निर्माण करेंगे।

कुंभ करियर राशिफल- कुंभ राशि वालों आज स्कूल या वर्कप्लेस पर आज आपके आइडिया आसानी से प्रवाहित होते हैं। टीचर या बॉस आपके क्रिएटिविटी पर ध्यान देंगे। क्लास या मीटिंग में एक स्मार्ट आइडिया शेयर कर सकते हैं। अगर आप दूसरों की बात सुनते हैं और मदद की पेशकश करते हैं तो टीम वर्क अच्छा चलता है। अगर कोई काम मुश्किल लगता है, तो उसे छोटे-छोटे भागों में बांट लें। अपनी तरक्की का नोट रखें। जब आप थका हुआ महसूस करें तो एक छोटा ब्रेक लेने की कोशिश करें। शाम तक आपको अपनी कोशिश पर गर्व महसूस होगा। जिज्ञासु बने रहें और सीखते रहें।

कुंभ आर्थिक राशिफल- कुंभ राशि वालों के लिए आज धन की स्थिति अच्छी दिख रही है। आपको घर पर या फ्रेंड्स की मदद करके छोटी रकम कमाने का मौका मिल सकता है। खिलौने या गिफ्ट पर खर्च करने से पहले सोचें। आपको जो चाहिए उसकी एक सिंपल लिस्ट आपको ज्यादा बचत करने में मदद कर सकती है। अगर कोई सलाह देता है तो विनम्रता से सुनें। अभी बचत करने से बाद में बड़े लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल सकती है। अच्छी च्वाइस आपको धन के मामले में शांत महसूस कराएंगे।

कुंभ सेहत राशिफल- कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके शरीर को मनोरंजक तरीकों से हिलाने-डुलाने के लिए अच्छा है। बाहर एक शॉर्ट डांस, सैर या आसान गेम खेलने की कोशिश करें। अक्सर पानी पीने से आपको ब्राइट महसूस करने में मदद मिलेगी। अगर आपको सुस्ती महसूस हो तो एक मिनट के लिए अपनी आंखों को आराम देना चाहिए। फल का एक टुकड़ा खाने से तुरंत एनर्जी मिल सकती है। अगर आप चिंतित महसूस करते हैं तो गहरी सांसें लेना याद रखें। अपने चेहरे पर मुस्कान रखें और सिंपल एक्टिविटी को एन्जॉय करें।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Aquarius Horoscope Kumbh Rashifal
