कुंभ राशि वालों को कब मिलेगी शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति? 2027 में मिलेगी राहत, फरवरी 2028 में खत्म होगा साढ़ेसाती
Aquarius Sade Sati 2027: कुंभ राशि वालों पर फिलहाल शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 3 जून 2027 को शनि के मेष राशि में प्रवेश करने से साढ़ेसाती का प्रभाव कुछ समय के लिए समाप्त हो जाएगा।
Aquarius Sade Sati 2027: शनि की साढ़ेसाती से गुजर रहे कुंभ राशि के जातकों के मन में एक सवाल जरूर रहता है कि आखिर इस अवधि से छुटकारा कब मिलेगा। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, कुंभ राशि वालों को जून 2027 में कुछ समय के लिए राहत मिलने वाली है। हालांकि, इसे साढ़ेसाती का अंत नहीं माना जाएगा। शनि के वक्री होकर दोबारा मीन राशि में लौटने से यह प्रभाव फिर शुरू हो जाएगा। कुंभ राशि वालों को साढ़ेसाती से पूरी तरह मुक्ति फरवरी 2028 में मिलेगी। दरअसल, शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि से मीन बारहवीं राशि है। वैदिक ज्योतिष में शनि के चंद्र राशि से बारहवें, पहले और दूसरे भाव में रहने की अवधि को साढ़ेसाती माना जाता है। इसी वजह से कुंभ राशि वालों पर अभी साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है।
3 जून 2027 को मिलेगी कुछ समय के लिए राहत
शनि 3 जून 2027 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनि के मेष राशि में पहुंचते ही कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती का प्रभाव अस्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। इस दौरान वृषभ राशि पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह बदलाव राहत देने वाला माना जा सकता है। लंबे समय से जिन कामों में रुकावट महसूस हो रही थी, उन्हें आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में भी नई योजनाओं पर काम करने की स्थिति बन सकती है।
अक्टूबर 2027 में फिर लौटेगी साढ़ेसाती
कुंभ राशि वालों को जून 2027 में मिलने वाली राहत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। शनि 20 अक्टूबर 2027 को वक्री अवस्था में वापस मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का प्रभाव फिर शुरू हो जाएगा। इस दौरान पहले की तरह साढ़ेसाती का अंतिम चरण रहेगा। ऐसे में आर्थिक मामलों, कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर सतर्क रहना जरूरी होगा। किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी करने से बचना बेहतर रहेगा।
फरवरी 2028 में खत्म होगी शनि की साढ़ेसाती
कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2028 की तारीख सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। 23 फरवरी 2028 को शनि एक बार फिर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद शनि मीन राशि से बाहर रहेंगे और कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इस तरह कुंभ राशि के जातकों को जून 2027 में पहली बार राहत मिलेगी, लेकिन अक्टूबर में साढ़ेसाती दोबारा शुरू हो जाएगी। आखिरकार फरवरी 2028 में इस साढ़ेसाती से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी।
अभी चल रहा है साढ़ेसाती का अंतिम चरण
कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। ज्योतिष में इसे उतरती साढ़ेसाती भी कहा जाता है। इस चरण में धन, परिवार और खर्चों से जुड़े मामलों को महत्वपूर्ण माना जाता है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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