कुंभ मासिक राशिफल : मार्च का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें 1 से 31 मार्च तक का विस्तृत भविष्यफल
Aquarius Monthly Horoscope, Kumbh Masik Rashifal 1-31 March 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना…
Aquarius Monthly Horoscope,कुंभ राशिफल 1-31, मार्च 2026: इस महीने कुंभ राशि वालों के जीवन में सामाजिक ऊर्जा और नए विचारों की हलचल रहेगी। आप लोगों से जुड़ने, ग्रुप में काम करने और अपनी योजनाएं शेयर करने के मूड में रहेंगे। अगर किसी नए प्रोजेक्ट की सोच रहे हैं तो उसे धीरे-धीरे और समझदारी से आगे बढ़ाएं। इस समय आपको दोस्तों और परिचितों से अच्छा सहयोग मिलेगा। नई सोच और नए आइडिया सामने आएंगे। किसी भी प्लान को अकेले करने के बजाय समूह में चर्चा करें। कोई एक छोटा प्रयोग करके देखें कि क्या काम करता है। साफ और सीधे शब्दों में बात करना और जो शुरू करें उसे पूरा करना- यही आपकी ताकत बनेगा। खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। छोटी-छोटी सफलताओं को भी महत्व दें और उनका आनंद लें।
कुंभ लव राशिफल- इस महीने प्यार दोस्ती और साफ बातचीत से आगे बढ़ेगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी ग्रुप, आयोजन या त्योहार के दौरान किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है। बातचीत से रिश्ता शुरू होगा और धीरे-धीरे गर्माहट बढ़ेगी। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, वे साथी के साथ मिलकर कुछ नया प्लान करें। छोटी-छोटी चीजें, जैसे एक प्यारा सा नोट लिखना या किसी काम में मदद करना, आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। भावनाओं में जल्दबाजी न करें। परिवार के रिश्तों का सम्मान करें और जो वादा करें उसे निभाएं। भरोसा और धैर्य से रिश्ता गहराता जाएगा।
कुंभ करियर राशिफल- काम के क्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिलेगा। मीटिंग में अपनी बात साफ और सरल तरीके से रखें। किसी भी प्लान को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर समझाएं। अगर कोई नया तरीका आजमाना चाहते हैं तो पहले छोटे स्तर पर शुरू करें और भरोसेमंद सहकर्मियों के साथ मिलकर करें। दूसरों की मदद करें और उनकी राय को भी स्वीकार करें। इससे आपका काम बेहतर होगा। समय पर काम पूरा करना और रिकॉर्ड सही रखना आपकी विश्वसनीयता बढ़ाएगा। बड़े जोखिम से बचें, लेकिन सोच-समझकर बदलाव को अपनाएं। आपका स्थिर और शांत रवैया आपकी पहचान मजबूत करेगा।
कुंभ आर्थिक राशिफल- पैसों की स्थिति संतुलित रहेगी, बशर्ते आप हिसाब-किताब ठीक से रखें। अपनी आय और खर्च का रिकॉर्ड बनाएं। महीने की जरूरतों और बचत का साफ प्लान तैयार करें। थोड़ा-थोड़ा पैसा किसी लक्ष्य के लिए अलग रखें। बिना सोचे-समझे खर्च करने से बचें। कोई भी चीज खरीदने से पहले विकल्पों की तुलना करें और ऑफर की शर्तें ध्यान से पढ़ें। अतिरिक्त आय के लिए छोटे काम या अपनी किसी स्किल का उपयोग कर सकते हैं। कम जोखिम वाली बचत योजनाओं पर विचार करें। नियमित और छोटी बचत आगे चलकर आराम और सुरक्षा देगी।
कुंभ स्वास्थ्य राशिफल- सेहत के लिए नियमित आदतें जरूरी रहेंगी। रोज थोड़ा समय खुली हवा में टहलें। समय पर सोने की आदत डालें और साधारण शाकाहारी भोजन लें। तनाव से बचने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। गहरी सांस लेने का अभ्यास, हल्की स्ट्रेचिंग या काम के बाद छोटी वॉक फायदेमंद रहेगी। अगर कोई परेशानी ज्यादा महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लें। आराम और हल्की गतिविधि के बीच संतुलन बनाए रखें। परिवार या दोस्तों के साथ शांत समय बिताने से मानसिक संतुलन बेहतर रहेगा। जब मन शांत रहेगा, तो शरीर भी बेहतर महसूस करेगा। नियमित देखभाल और संतुलन आपको पूरे महीने ऊर्जावान बनाए रखेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट