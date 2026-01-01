Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius Monthly Horoscope January 2026 Kumbh Masik Rashifal and Future Predictions
कुंभ मासिक राशिफल : जनवरी का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें 1 से 31 जनवरी तक का विस्तृत भविष्यफल

कुंभ मासिक राशिफल : जनवरी का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें 1 से 31 जनवरी तक का विस्तृत भविष्यफल

संक्षेप:

Aquarius Monthly Horoscope, Kumbh Masik Rashifal 1-31 January 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना…

Jan 01, 2026 06:18 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Aquarius Monthly Horoscope,कुंभ राशिफल 1-31 जनवरी 2026: इस महीने कुंभ राशि वालों के दिमाग में नए-नए आइडिया आएंगे और नए लोगों से जुड़ने के मौके मिलेंगे। अपनी बात शांति से रखें और दूसरों की बात भी ध्यान से सुनें। किसी ग्रुप या कम्युनिटी से जुड़ना फायदेमंद रहेगा। अगर कोई मदद की पेशकश करे तो मना न करें। छोटी-छोटी आदतों में बदलाव आगे चलकर अच्छे नतीजे दे सकता है। जनवरी में कुंभ राशि वालों को अच्छे मौके मिलेंगे। नए दोस्त, नई क्लास या कोई नया ग्रुप आपके लिए सीखने का जरिया बन सकता है। जो मन में है, उसे साफ शब्दों में कहें लेकिन सामने वाले को भी सुनें। पढ़ाई या किसी शौक से जुड़ी छोटी कोशिश सफल रहेगी। आराम और नींद का समय थोड़ा तय रखें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कुंभ राशि का लव राशिफल: इस महीने दोस्ती और आराम से की गई बातचीत आपके रिश्तों को मजबूत करेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर से खुलकर बात करें, साथ में टहलने जाएं या कुछ नया सीखें। इससे नजदीकियां बढ़ेंगी। सिंगल लोगों की मुलाकात दोस्तों या किसी ग्रुप के ज़रिए हो सकती है। ज़्यादा सोचने या शक करने से बचें। छोटी-छोटी बातें जैसे ध्यान से सुनना, प्यार भरा मैसेज या छोटी मदद रिश्ते को गहराई देगी। धैर्य रखें, रिश्ता धीरे-धीरे मजबूत होगा।

ये भी पढ़ें:नए साल की शुरुआत इन 5 राशियों के लिए रहेगी शानदार, भाग्य का मिलेगा पूरा साथ

कुंभ राशि का करियर राशिफल: इस महीने काम में नए विचार और टीमवर्क फायदेमंद रहेगा। कोई अच्छा आइडिया हो तो आत्मविश्वास के साथ रखें और बताएं कि इससे सबको क्या फायदा होगा। किसी सहकर्मी की मदद करेंगे तो आपको भी आगे सपोर्ट मिलेगा। बॉस से बहस करने से बचें, अपनी बात शांति से और तथ्यों के साथ रखें। अगर काम ज्यादा हो जाए तो उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें। कोई नया टूल सीखना या छोटा सा ऑनलाइन कोर्स करना आगे काम आएगा। सीखते रहें और छोटी जीतों को भी सराहें।

कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में इस महीने थोड़ा संभलकर चलना जरूरी है। खर्चों की एक छोटी लिस्ट बनाएं और जरूरी चीज़ों पर ही ध्यान दें। बड़े खर्च या लोन लेने से पहले अच्छे से सोच लें। अगर हो सके तो अपनी किसी स्किल से थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश करें या बेकार पड़ी चीजें बेच दें। घर में पैसों को लेकर खुलकर बात करें ताकि बाद में परेशानी न हो। खर्च लिखते रहें और हर हफ्ते अपने टारगेट को देखें।

कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल: इस महीने शरीर और दिमाग दोनों का ख्याल रखें। सोने-जागने का समय तय रखें और हल्का-सादा खाना खाएं। रोज थोड़ा चलना, स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज फायदेमंद रहेगी। सोने से पहले मोबाइल कम इस्तेमाल करें और कुछ मिनट गहरी सांस या प्रार्थना करें। पानी ज्यादा पिएं और सफाई का ध्यान रखें। थकान लगे तो खुद को आराम दें। छोटी-छोटी अच्छी आदतें आपको ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कराएंगी। रोज थोड़ी देर बाहर खुली हवा में जरूर रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aquarius Horoscope Kumbh Rashifal Monthly Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने