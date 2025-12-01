Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius Monthly Horoscope December 2025 Kumbh Masik Rashifal and Predictions
कुंभ मासिक राशिफल : दिसंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें 1 से 31 दिसंबर तक का विस्तृत भविष्यफल

कुंभ मासिक राशिफल : दिसंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें 1 से 31 दिसंबर तक का विस्तृत भविष्यफल

संक्षेप:

Aquarius Monthly Horoscope, Kumbh Masik Rashifal 1-30 November 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना…

Mon, 1 Dec 2025 05:44 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Aquarius Monthly Horoscope,कुंभ राशिफल 1-31 दिसंबर 2025: इस महीने आपके अंदर एक तरह की जिज्ञासा बनी रहेगी। नए लोगों से मिलना अच्छा लगेगा और छोटी-छोटी बातें भी आपके दिमाग में अच्छे आइडिया जगा देंगी। अपनी योजनाओं को सरल तरीके से दूसरों से शेयर करें, इससे आपको सही सलाह और नए मौके दोनों मिलेंगे। दिसंबर आपके लिए नई सोच और काम के नए तरीकों को आजमाने का समय है। बड़ी छलांग लेने से पहले छोटे-छोटे प्रयोग करते चलें। दोस्तों और ग्रुप्स से मिले सुझाव आपके काम आ सकते हैं। बस थोड़ा संतुलन रखें। इस माह आपको आजादी भी चाहिए और जिम्मेदारी भी। धीरे-धीरे आपके अपने कामों का असर साफ दिखने लगेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: इस महीने प्रेम जीवन में खुली बातचीत और हल्की-फुल्की बातों से मिठास बढ़ेगी। अपने पार्टनर से नए ख्याल आसानी से शेयर करें और उनकी बात भी ध्यान से सुनें। जो सिंगल हैं, उन्हें किसी ग्रुप इवेंट या दोस्तों की महफिल में कोई समझदार इंसान मिल सकता है। बस जल्दबाजी में कोई वादा आप न करें। रिश्ता धीरे-धीरे भरोसे के साथ ही मजबूत होता है।छोटी-छोटी खुशियां, छोटे सरप्राइज और काम में की गई मदद बड़ी चीजों से ज्यादा असर दिखाएगी। बस ईमानदारी, सहजता और हल्का-फुल्का व्यवहार बनाए रखें, आपका रिश्ता अपने आप गहरा होता जाएगा। साथ में हंसी-मजाक करना माहौल को और खुशनुमा बना देगा।

करियर राशिफल: करियर में इस महीने टीमवर्क और क्रिएटिव सोचना आपको आगे बढ़ाएगा। अपने आइडिया साफ तरीके से बताएं और जहां काम अटक रहा है वहां मदद भी करें। कोई छोटा-सा प्रयोग या छोटा प्रोजेक्ट शुरू करना अच्छा रहेगा- बिना बड़े रिस्क के अपने कौशल दिखाने का सही तरीका है। किसी दोस्त या मेंटर की सलाह से नए संपर्क मिल सकते हैं, उन्हें मिस न करें। छोटी-बड़ी उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखें और छोटी गलतियों से सीख लें। सोशल मीडिया या ऑफिस नेटवर्किंग से अपने काम के नतीजे शेयर करें और फीडबैक मांगें। यही छोटे-छोटे कदम आगे चलकर बड़ी प्रोफेशनल ग्रोथ देंगे।

ये भी पढ़ें:सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

आर्थिक राशिफल: इस महीने पैसों के मामले समझदारी और प्लानिंग की जरुरत है। कमाई के लिए छोटे-छोटे नए तरीके आजमाएं और किससे क्या फायदा हुआ ये नोट करते रहें। जल्दी पैसा देने वाले जोखिम भरे प्लान से दूर रहें। किसी भी निवेश से पहले पूछताछ जरूर करें। अपने भरोसेमंद दोस्तों से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। थोड़ी-थोड़ी बचत और समझदारी से खर्च करना आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो विकल्पों की तुलना करें और जल्दबाजी न करें। हर हफ्ते थोड़ी बचत इस महीने का सबसे अच्छा मंत्र है।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य के मामले में इस महीने हल्की एक्सरसाइज और शांत करने वाली गतिविधियों का मिश्रण फायदेमंद रहेगा। थोड़ा कार्डियो, थोड़ी वॉक और साथ में कोई ऐसा शौक जो मन को शांत करे, तनाव कम करेगा। नींद का वक्त तय रखें और हल्के-फुल्के हेल्दी स्नैक्स लेते रहें ताकि ऊर्जा बनी रहे। लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करते हैं तो बीच-बीच में स्ट्रेचिंग या छोटी वॉक बहुत राहत देगी। अगर दिमाग भारी लगे तो गहरी सांसें या 2-3 मिनट की माइंडफुलनेस कर लें और हां दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताना भी मूड और मोटिवेशन दोनों को बेहतर करेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Aquarius Horoscope Kumbh Rashifal Masik Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने