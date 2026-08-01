कुंभ मासिक राशिफल 1-31 अगस्त : मंगल, सूर्य गोचर से अगस्त में कुंभ राशि में हलचल

Aquarius monthly Horoscope: मन और शरीर संवेदनशील रहेंगे, लेकिन आत्मविश्वास भी बना रहेगा। आय सामान्य हो तो भी अपने खर्च और प्रतिक्रिया पर नजर रखें। रविवार दोपहर के बाद चंद्रमा मीन में आपके दूसरे भाव में आएगा।

Kumbh rashifal, Monthly Horoscope: अगस्त में आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन हर अवसर पर तुरंत हां कहना जरूरी नहीं है। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करके आपके आठवें भाव में आएगा। इससे साझा धन, गोपनीय विषय और पुराने उलझे मामलों पर ध्यान बढ़ेगा। सुविधा और संतुलन की चाह रहेगी, लेकिन अपेक्षा और बजट दोनों साफ रखें। 2 अगस्त की रात मंगल मिथुन राशि में आकर आपके पांचवें भाव को सक्रिय करेगा। पढ़ाई, संतान, प्रेम और रचनात्मक काम में पहल बढ़ेगी। तेज गति उपयोगी होगी, पर गुस्से और बिना तैयारी के जोखिम से बचें। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में आपके छठे भाव में आएगा। दिनचर्या, काम का दबाव, सेहत और बकाया जिम्मेदारियां से जुड़ी बातचीत और कागज ध्यान मांगेंगे। बात सुनकर ही जवाब दें। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा और 22 अगस्त को बुध भी सिंह में आएगा। आपके सातवें भाव से जुड़े जीवनसाथी, साझेदारी और आमने सामने की बातचीत के विषय महीने के दूसरे हिस्से में अधिक दिखाई देंगे। पहचान के साथ जिम्मेदारी भी समझें। गुरु पूरे महीने कर्क राशि में आपके छठे भाव से धीरे धीरे अवसर बढ़ाएगा। शनि मीन राशि में वक्री रहकर आपके दूसरे भाव के परिवार, वाणी, बचत और रोजमर्रा के खर्च से जुड़ा पुराना काम दोबारा देखने को कहेगा। शुरुआती सप्ताह की दिनवार स्थिति को अलग से देखें तो कुछ उतार चढ़ाव सामने आएंगे। रविवार दोपहर करीब 3 बजकर 27 मिनट तक चंद्रमा आपकी ही राशि और पहले भाव में रहेगा।

कुंभ लव राशिफल मासिक रिश्ते की शुरुआत थोड़ी अस्थिर हो सकती है। जीवनसाथी या लंबे संबंध में पैसा, समय या आवाज के स्वर से तेज बहस उठ सकती है। दोनों पक्ष धैर्य कम महसूस करेंगे। सही साबित होने से पहले संबंध को चोट से बचाना जरूरी है। उत्तर देने से पहले रुकें। अविवाहित लोग बेचैनी वाले दिन रोमांटिक बातचीत पर दबाव न बनाएं। भावनात्मक गर्मी में हुई शुरुआत जल्दी उलझ सकती है। प्रेम संबंध में आकर्षण रहेगा, पर जल्द निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। भरोसा लगातार व्यवहार से बनेगा। समय की कमी को बेरुखी समझने से बचें। छोटा सहयोग भी रिश्ते में भरोसा बढ़ाएगा। पार्टनर की बात पूरी होने दें। परिवार की सलाह सुनें, पर फैसला आपसी समझ से लें। थके मन से गंभीर बातचीत टालना ठीक रहेगा। अपनापन दिखाने के लिए बड़ा खर्च जरूरी नहीं है।

कुंभ करियर राशिफल मासिक विद्यार्थी छोटे और केंद्रित अध्ययन सत्र रखें। दो ईमानदार घंटे छह बिखरे घंटों से बेहतर होंगे। स्वाभाविक रहें। मध्य महीने में काम की पहचान बढ़ सकती है। इसके साथ नई जिम्मेदारी भी आए तो समय और संसाधन देखकर सहमति दें। विद्यार्थियों के लिए दोहराव, पुराने प्रश्न और साफ समय सारिणी अधिक उपयोगी रहेगी। परिणाम की चिंता से पढ़ाई का समय कम न करें। कारोबार में नया प्रस्ताव आकर्षक लग सकता है। शर्तें, भुगतान और जिम्मेदारी लिखित रूप में स्पष्ट होने के बाद ही आगे बढ़ें। काम से जुड़ी यात्रा या स्थान परिवर्तन की चर्चा हो सकती है। टिकट, दस्तावेज और समय की दोबारा जांच जरूरी होगी। विद्यार्थी कठिन विषय को छोटे हिस्सों में बांटें। एकाग्रता के समय फोन को दूर रखें। वरिष्ठ से मतभेद हो तो तथ्य के साथ बात करें। जल्दबाजी में नौकरी या कोर्स न बदलें।

कुंभ धन राशिफल मासिक पैसे के मामले में यथार्थवादी रहना होगा। शुरुआत में आय औसत रहेगी और कमाई मेहनत से जुड़ेगी। भुगतान पाने के लिए फॉलोअप करें। बिल जमा करें। काम पूरा करके याद दिलाएं। वाहन खरीद का विचार फिलहाल टालें। समय साफ नहीं है और जल्दबाजी बाद में पछतावा दे सकती है। यात्रा, बाहर भोजन और तनाव वाले दिन छोटे खर्च जोड़ते जाएंगे। हर खर्च बड़ा नहीं होगा, पर कुल असर बजट पर पड़ेगा। बुधवार और गुरुवार घर, मेहमान, उपहार या सामाजिक कार्यक्रम पर खर्च करा सकते हैं। गर्मजोशी दिखाने के लिए बजट खुला छोड़ना जरूरी नहीं है। आमदनी में सुधार का अवसर बने तो पहले बचत और जरूरी भुगतान तय करें। अतिरिक्त रकम को तुरंत खर्च मान लेना ठीक नहीं होगा। घर, यात्रा या सेहत से जुड़ा खर्च बढ़ सकता है। बजट में थोड़ी गुंजाइश रखने से अचानक जरूरत संभल जाएगी। तेज लाभ वाली योजना आकर्षित कर सकती है। पूरी जानकारी, सीमित रकम और अपनी जोखिम क्षमता के बिना निवेश न करें। वाहन, संपत्ति या बड़ी खरीद पर बात आगे बढ़ सकती है। कीमत के साथ रखरखाव और भविष्य के भुगतान भी देखें। उधार देते समय सीमा और तारीख साफ रखें। तेज लाभ के दावे को मौका नहीं, जोखिम समझें।

कुंभ हेल्थ राशिफल मासिक आलस कमजोरी नहीं, आराम की मांग भी हो सकता है। मानसिक दबाव का असर नींद, पाचन और स्वभाव पर पड़ सकता है। दिनचर्या सरल रखें और हर चिंता का जवाब उसी समय खोजने की कोशिश न करें। ऊर्जा में उतार चढ़ाव रह सकता है। अच्छा महसूस होने पर भी आराम, भोजन और दवा की नियमितता न छोड़ें। स्क्रीन, नींद और आंखों की थकान पर ध्यान दें। लगातार असुविधा को केवल काम का दबाव मानकर न टालें। थकान को आलस कहकर अनदेखा न करें। हल्की सैर मन और शरीर दोनों को राहत देगी। लगातार परेशानी रहे तो डॉक्टर की सलाह लें। ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन हर सप्ताह एक शाम बहस, भारी खर्च और जल्दबाजी वाले फैसलों से दूर रखें। शांत प्रार्थना, थोड़ी सैर या बिना स्क्रीन के बैठना मन को स्थिर कर सकता है। सोने से पहले अगले दिन की छोटी सूची बनाएं। अधूरे काम मन में घुमाने के बजाय उन्हें कागज पर रखें। इससे नींद और एकाग्रता दोनों को सहारा मिलेगा।

अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण दिन 1 से 7 अगस्त: 4 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेगा। इससे साहस, संदेश, छोटी यात्रा और भाई बहन से तालमेल पर ध्यान जाएगा। आय और खर्च के संतुलन को संभालें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति देखकर अगला कदम तय करें।

8 से 14 अगस्त: 9 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके पांचवें भाव में रहेगा। इससे पढ़ाई,संतान, प्रेम और रचनात्मक काम पर ध्यान जाएगा। परिवार और रिश्तों में बात साफ रखें।जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति देखकर अगला कदम तय करें।

15 से 21 अगस्त: 20 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके दसवें भाव में रहेगा। इससे करियर, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि पर ध्यान जाएगा। आराम और दिनचर्या की अनदेखी न करें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति देखकर अगला कदम तय करें।

22 से 31 अगस्त: 22 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे आय, मित्र, नेटवर्क और लंबे समय के लक्ष्य पर ध्यान जाएगा। आय और खर्च के संतुलन को संभालें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति देखकर अगला कदम तय करें।