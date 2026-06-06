कुंभ राशिफल 6 जून 2026: कुंभ राशि वालों के बनेंगे अटके काम, परिवार से मिलेगी खुशखबरी, खर्चों पर रखें नजर
Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 6 June 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन…
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 6 जून 2026: कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक-ठाक रहने वाला है। सुबह से ही कुछ कामों में व्यस्तता बनी रह सकती है। जिन लोगों के मन में पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर उलझन चल रही थी, उन्हें आज राहत महसूस हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है। दिनभर कई छोटे-बड़े काम सामने आएंगे, लेकिन धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो काम आसानी से पूरे होते जाएंगे। किसी पुराने दोस्त या परिचित से भी बातचीत हो सकती है।
कुंभ राशि का करियर राशिफल
नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छा कहा जा सकता है। ऑफिस में आपके काम पर अधिकारियों की नजर रहेगी। इसलिए हर काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ करने की कोशिश करें। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है। व्यापार करने वालों के लिए भी दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है। किसी पुराने ग्राहक या संपर्क से लाभ मिलने के संकेत हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में लापरवाही करने से बचना चाहिए। मेहनत जारी रखेंगे तो परिणाम भी अच्छे मिलेंगे।
कुंभ राशि का लव राशिफल
प्रेम जीवन में आज सुकून बना रह सकता है। पार्टनर के साथ बातचीत अच्छी रहेगी। अगर किसी बात को लेकर मन में नाराजगी है तो उसे ज्यादा बढ़ाने की जगह बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। जो लोग किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा। घर का माहौल भी काफी हद तक शांत और सुखद बना रहेगा।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में आज संतुलन बनाकर चलने की जरूरत होगी। आमदनी सामान्य रहेगी, लेकिन कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आ सकते हैं। किसी जरूरी काम में पैसा लगाना पड़ सकता है। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। अगर कहीं धन फंसा हुआ है तो उसे वापस मिलने की उम्मीद बन सकती है। बेवजह की खरीदारी से बचना बेहतर रहेगा।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि भागदौड़ और काम का दबाव थकान महसूस करा सकता है। समय पर खाना खाएं और पानी की मात्रा बढ़ाएं। बाहर के खाने से दूरी बनाकर रखें। थोड़ी देर टहलना या हल्का व्यायाम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नींद पूरी लेने की कोशिश करें।
आज की सलाह
आज अपने काम पर ध्यान दें और दूसरों की बातों में आकर कोई फैसला न लें। जितना शांत रहेंगे, उतना ही फायदा मिलेगा। दिन को सरल तरीके से बिताने की कोशिश करें, जल्दबाजी से बचें और अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
- वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
- ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
- ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
- ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय