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कुंभ राशिफल 20 अप्रैल 2026: कुंभ राशि वालों की आज बढ़ेंगी उलझनें, मन रहेगा परेशान; सही फैसला लेने से होगा फायदा

Apr 20, 2026 04:54 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 20 April 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन…

कुंभ राशिफल 20 अप्रैल 2026: कुंभ राशि वालों की आज बढ़ेंगी उलझनें, मन रहेगा परेशान; सही फैसला लेने से होगा फायदा

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 20 अप्रैल 2026: आज कोई बात, मैसेज या अधूरी बातचीत बार-बार दिमाग में घूम सकती है। वजह यह हो सकती है कि बात ठीक से कही नहीं गई, जवाब पूरा नहीं मिला या चीज साफ नहीं हुई। एक तरफ दिमाग तेज चल रहा है, दूसरी तरफ मन शांति और स्थिरता चाहता है। आज चीजें आसान तब होंगी जब आप उन्हें ज्यादा उलझाएंगे नहीं। सब कुछ एक साथ समझाने की जरूरत नहीं है। बस एक साफ जवाब या एक सीधी सोच काफी है, जो बार-बार दिमाग में घूम रही बात को रोक दे। ज्यादा सोचने से हल नहीं मिलेगा, थोड़ा रुककर सोचना पड़ेगा।

आगे पढ़ें कुंभ राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

कुंभ राशि का लव राशिफल- आज ऊपर से सब नॉर्मल लगेगा, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा हो सकता है। सामने वाला ठीक बोल रहा होगा, फिर भी आपको लगेगा कि कुछ छिपा हुआ है। दिक्कत प्यार की नहीं, बल्कि बात खुलकर न होने की है। सिंगल लोगों को कोई समझदार और दिलचस्प इंसान पसंद आ सकता है, लेकिन असली बात यह है कि वह व्यक्ति कितना साफ है। रिलेशनशिप में हैं तो हल्की दूरी भी खत्म हो सकती है, बस एक बार दिल की बात साफ बोलनी होगी। आज सीधी बात ज्यादा असर करेगी।

कुंभ राशि का करियर राशिफल- आज कोई अच्छा आइडिया आगे नहीं बढ़ पा रहा होगा, क्योंकि चीजें साफ नहीं हैं। काम या प्लान अधूरा रह सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दिशा तय नहीं है। इससे दिन जरूरत से ज्यादा थका देने वाला लग सकता है। नौकरी में हैं तो एक साफ जवाब या बात क्लियर करना ज्यादा काम आएगा। बिजनेस में हैं तो हर ऑप्शन पकड़कर रखने से बेहतर है साफ सिस्टम बनाना। स्टूडेंट्स के लिए भी एक टॉपिक पूरा करना ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कई चीजों में उलझने के।

कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल- आज कोई छोटा खर्च ध्यान खींच सकता है। सब्सक्रिप्शन, रोज का खर्च या कोई पेमेंट- अलग-अलग छोटे लगते हैं, लेकिन मिलकर असर डालते हैं। दिक्कत किसी एक बड़े खर्च की नहीं, बल्कि बार-बार होने वाले खर्च की है। पैसों को संभालना आसान होगा जब आप इन छोटे खर्चों पर ध्यान देंगे। कुछ नया लेने से पहले पुराने खर्च देखें। अगर इन्वेस्टमेंट का मामला है, तो जल्दबाजी से बचें और सोच-समझकर फैसला लें।

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कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज दिमाग ज्यादा एक्टिव रह सकता है, जिसका असर शरीर पर दिखेगा। गर्दन में दर्द, आंखों में थकान, नींद ठीक से न आना या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। ऐसा तब होता है जब दिमाग को आराम नहीं मिलता। आज जरूरी है कि आप थोड़ा धीमे चलें। समय पर खाना खाएं, स्क्रीन से थोड़ा दूर रहें और शाम को हल्का रखें। थोड़ी वॉक या शांत माहौल जल्दी राहत देगा।

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सलाह- जो बात मन में साफ है, उसे बोल दें। एक सीधी बात कई उलझनें खत्म कर सकती है।

लकी नंबर: 1

लकी रंग: इंडिगो

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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