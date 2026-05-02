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कुंभ राशिफल 2 मई 2026: कुंभ राशि वाले सोच-समझकर करें धन खर्च, दिनभर रहना होगा थोड़ा सतर्क, संभलकर चलने से होगा फायदा

May 02, 2026 05:34 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 2 May 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन…

कुंभ राशिफल 2 मई 2026: कुंभ राशि वाले सोच-समझकर करें धन खर्च, दिनभर रहना होगा थोड़ा सतर्क, संभलकर चलने से होगा फायदा

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 2 मई 2026: घर की कोई बात आज दिमाग में अटकी रह सकती है। परिवार का मूड या कोई निजी टेंशन आपको अंदर से उलझा सकता है। ऐसे में बाहर के काम, मैसेज या कॉल संभालना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। जल्दी में जवाब दोगे तो बात गलत निकल सकती है। शब्द थोड़े कड़े लग सकते हैं, भले इरादा ऐसा न हो। इसलिए पहले खुद को थोड़ा संभालो।

कुछ देर शांति से बैठें। खाना खा लें। कमरे को थोड़ा ठीक कर लें या बस फोन से थोड़ा दूर हो जाएं। जब अंदर का शोर कम होगा, तब बात भी साफ निकलेगी। हर चीज तुरंत निपटाने की जरूरत नहीं है। सही समय पर दिया गया जवाब ज्यादा काम का होता है। कोशिश करें कि घर की एक बात हर जवाब पर असर न डाले।

आगे पढ़ें कुंभ राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

कुंभ राशि का लव राशिफल

आज रिश्ते में साफ बोलना जरूरी है। अगर तुम चुप हो, तो सामने वाले को बता दो कि दिमाग में क्या चल रहा है। वरना सामने वाला गलत समझ सकता है। छोटा-सा इशारा भी काफी होता है। सिंगल लोग आज किसी शांत स्वभाव के इंसान की तरफ खिंच सकते हैं। जो लोग रिश्ते में हैं, उन्हें आज थोड़ा ध्यान देना होगा- घर, सुकून और दिल की बात पर। मन की बात दबाकर रखोगे तो दूरी बढ़ेगी। दो लाइन साफ बोल दोगे, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी।

कुंभ राशि का करियर राशिफल

आज काम संभल जाएगा, बस शुरुआत सही करनी है। बिखरे दिमाग से काम शुरू न करें। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। पहले पढ़ें, समझें, फिर जवाब दें। जॉब वालों को आज थोड़ा संभलकर चलना होगा। बिजनेस वालों को घर और काम अलग रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए सीधी बात- शांत जगह पर बैठें, तभी पढ़ाई होगी। अगर किसी सीनियर या क्लाइंट को जवाब देना है, तो एक बार चेक करके ही भेजो। जल्दबाजी में भेजा जवाब बाद में भारी पड़ सकता है।

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कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल

घर से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है। रिपेयर, खाना या घर के लिए कुछ लेना पड़ सकता है।खर्च करने से पहले एक बार सोच लें- जरूरी है या बाद में भी चल जाएगा। सिर्फ मूड खराब है, इसलिए खरीद लेना ठीक नहीं है। सेविंग्स को ऐसे खर्च में न लगाएं। निवेश देखना है तो आराम से देखो। ट्रेडिंग आज जल्दबाजी में मत करना। पैसा देने से पहले थोड़ा रुकना फायदेमंद रहेगा। अगर घर के लिए खर्च कर रहे हो, तो पहले लिमिट तय कर लें।

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कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल

आज थकान महसूस हो सकती है। नींद पूरी नहीं होगी या दिमाग भारी लगेगा। बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें। गरम खाना खाएं। शाम को स्क्रीन थोड़ा कम करें। हर समय फोन पर न रहें। थोड़ा शांत बैठें। हल्की वॉक कर लें। दिन में जितना कम शोर रहेगा, उतना अच्छा लगेगा। शाम को खुद को आराम दें।

कुंभ राशि वालों के लिए सलाह-

पहले खुद को शांत करें, फिर जवाब दें।

लकी नंबर: 5

लकी कलर: फिरोजी

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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