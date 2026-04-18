Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कुंभ राशिफल 18 अप्रैल 2026: कुंभ राशि वाले पैसों के मामलों में आज समझदारी से लें फैसले, लव लाइफ में हर बात रखें क्लियर

Apr 18, 2026 05:29 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 18 April 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन…

कुंभ राशिफल 18 अप्रैल 2026: कुंभ राशि वाले पैसों के मामलों में आज समझदारी से लें फैसले, लव लाइफ में हर बात रखें क्लियर

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 18 अप्रैल 2026: आज किसी एक बात को ज्यादा देर तक टालना मुश्किल हो सकता है। दिमाग में जो बात पहले से साफ थी, वही अब सामने आ सकती है। कन्फ्यूजन कम है, लेकिन शायद आप उस जवाब को स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। आज का दिन कह रहा है कि जो समझ आ चुका है, उसे मान लेना ही सही रहेगा। जैसे ही आप उस एक बात को साफ कर देंगे, मन हल्का महसूस होगा। बार-बार सोचने के बजाय एक सीधा फैसला ज्यादा राहत देगा। शाम तक दिमाग पहले से ज्यादा शांत लगेगा और एक मुद्दा जो बार-बार घूम रहा था, वह खत्म हो सकता है।

आगे पढ़ें, कुंभ राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

कुंभ राशि का लव राशिफल- आज रिश्ते में दूरी से ज्यादा क्लियर बात की जरूरत है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो एक व्यक्ति बात को हल्के में ले सकता है, लेकिन दूसरा अंदर से उसे गंभीरता से महसूस कर रहा होगा। यही वजह है कि बिना किसी बड़ी लड़ाई के भी रिश्ता थोड़ा अस्थिर लग सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी से कनेक्शन समझदारी या सोच मिलने से बन सकता है। लेकिन असली बात यह है कि कुछ समय बाद भी वह कनेक्शन सहज लगता है या नहीं। आज वही व्यक्ति अलग दिखेगा जो सीधा, साफ और स्थिर हो।

कुंभ राशि का करियर राशिफल- काम में आज साफ दिख सकता है कि कहां दिक्कत है। कोई तरीका, प्लान या काम करने का ढंग अब सही काम नहीं कर रहा, यह समझ आ सकता है। मुद्दा मेहनत का नहीं है, बल्कि उस जगह का है जहां सुधार की जरूरत है। काम तब बेहतर होगा जब आप सीधे उस समस्या पर ध्यान देंगे। नौकरी में हैं तो एक साफ जवाब या एक सही सुधार कई छोटे-छोटे एडजस्टमेंट से बेहतर रहेगा। बिजनेस में हैं तो आज विस्तार से ज्यादा सही रणनीति जरूरी है।स्टूडेंट्स के लिए भी आज फोकस और रिविजन ज्यादा काम आएगा।

कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल- आज पैसों से जुड़ी कोई बात साफ दिख सकती है। कोई खर्च, सब्सक्रिप्शन या बार-बार होने वाला खर्च अब ध्यान खींच सकता है। मुद्दा पैसों का नहीं, बल्कि उस पैटर्न का है जो बार-बार दोहराया जा रहा है। पैसों के मामले में चीजें तब आसान होंगी जब आप सीधी नजर से उन्हें देखेंगे। कोई जरूरी खर्च या पेमेंट आज प्राथमिकता ले सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट का मामला है, तो समझदारी और सही जानकारी के साथ ही फैसला लें।

ये भी पढ़ें:मेष, कुंभ, मीन वालों को कब मिलेगी शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति? यहां जानें डेट

कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज दिमाग की ज्यादा भागदौड़ शरीर पर असर डाल सकती है। गर्दन में जकड़न, आंखों में थकान या नींद का पूरा न होना महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि दिमाग लगातार एक्टिव है। आज जरूरी है कि आप दिन को थोड़ा संतुलित रखें। समय पर खाना खाएं और शाम को शांत रखें। थोड़ी वॉक या कम शोर वाला माहौल आपको जल्दी आराम दे सकता है।

ये भी पढ़ें:मिथुन वाले जल्दबाजी छोड़ बनाएं सही प्लान, समझदारी से लिए फैसले दिलाएंगे फायदा

सलाह- जो बात मन में पहले से साफ है, उसे कह दें या मान लें। सीधी सच्चाई अपनाने से मन हल्का होगा।

लकी नंबर: 2

लकी रंग: सिल्वर

ये भी पढ़ें:मेष राशि वाले जल्दबाजी में न लें कोई भी फैसला, पैसों के मामले में बरतें सावधानी

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

और पढ़ें
Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने