कुंभ राशिफल 15 जून 2026: बेवजह की बहस से रहें दूर, नई जिम्मेदारियां बढ़ा सकती हैं व्यस्तता; धैर्य से लें काम
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 15 जून 2026: आज का दिन आपके लिए सामान्य रह सकता है। लव लाइफ आज ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति भी आज ठीक रहेगी। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। दिनभर कोई बड़ी परेशानी नजर नहीं आ रही है। बस बेवजह की बातों में समय खराब करने से बचें।
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 15 जून 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रह सकता है। सुबह कुछ काम जल्दी-जल्दी निपटाने पड़ सकते हैं। घर और बाहर दोनों जगह आपकी जरूरत महसूस की जा सकती है। ऐसे में समय को ठीक तरह से संभालकर चलना बेहतर रहेगा। दिन की शुरुआत थोड़ी व्यस्त रह सकती है, लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ अपनी रफ्तार पकड़ लेगा। आज किसी पुराने जानकार या दोस्त का फोन आ सकता है। लंबे समय बाद हुई बातचीत मन को अच्छा महसूस करा सकती है। कुछ लोग घर से जुड़े किसी काम में व्यस्त रह सकते हैं। वहीं कुछ लोग अपने अधूरे काम पूरे करने की कोशिश करेंगे। दिनभर कोई बड़ी परेशानी नजर नहीं आ रही है। बस बेवजह की बातों में समय खराब करने से बचें।
कुंभ राशि का लव राशिफल
अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आज साथी के साथ सामान्य बातचीत होती रहेगी। दिनभर की छोटी-छोटी बातें भी आप दोनों के बीच चर्चा का विषय बन सकती हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर मन में नाराजगी थी तो उसे ज्यादा खींचने से बचें। बैठकर आराम से बात करेंगे तो मामला आसानी से सुलझ सकता है। जो लोग अभी सिंगल हैं, उनकी किसी नए व्यक्ति से बातचीत बढ़ सकती है। हालांकि अभी बहुत आगे की सोचने की जरूरत नहीं है। पहले सामने वाले को समझने की कोशिश करें। धीरे-धीरे चीजें साफ होती जाएंगी।
कुंभ राशि का करियर राशिफल
कामकाज के मामले में दिन सामान्य रह सकता है। नौकरी करने वालों को रोज की तरह अपने काम पूरे करने पर ध्यान देना होगा। कुछ लोगों को अचानक कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। शुरुआत में थोड़ा झंझट लग सकता है, लेकिन बाद में सब सामान्य हो जाएगा। ऑफिस में किसी सहकर्मी की मदद भी मिल सकती है। अगर कोई जरूरी काम कई दिनों से रुका हुआ है तो आज उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। कारोबार करने वालों के लिए भी दिन ठीक है। पुराने ग्राहकों से बातचीत बनी रहेगी। कोई छोटा काम भी अच्छा फायदा दे सकता है। लेन-देन के मामलों में जल्दबाजी करने से बचें।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों को लेकर दिन ठीक रह सकता है। आमदनी और खर्च दोनों साथ-साथ चलते रहेंगे। घर की जरूरतों पर कुछ पैसा खर्च हो सकता है। अगर किसी भुगतान का इंतजार है तो उससे जुड़ी कोई खबर मिल सकती है। आज बिना जरूरत के खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा। जो चीज जरूरी है, पहले उसी पर ध्यान दें। छोटी-छोटी बचत भी आगे चलकर काम आती है।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को लेकर ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हालांकि भागदौड़ की वजह से थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। समय पर खाना खाने की कोशिश करें। पानी कम पीने की गलती न करें। अगर लंबे समय से आराम नहीं मिला है तो शाम को थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। कुछ देर टहलना या खुली हवा में बैठना अच्छा लग सकता है।
कुंभ राशि के लिए सलाह
आज हर बात में अपनी राय देना जरूरी नहीं है। कुछ बातों को सुनकर छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। बेवजह की बहस से दूर रहें। अपने काम पर ध्यान देंगे तो दिन आसानी से निकल जाएगा। छोटी बातों को दिल पर लेने के बजाय उन्हें नजरअंदाज करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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