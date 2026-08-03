आज का कुंभ राशिफल 3 अगस्त: शनि-चंद्रमा धन और वाणी क्षेत्र को बना रहे गंभीर, राहु लाएगा व्यक्तित्व में बेचैनी
Aquarius Horoscope Today 3 August 2026: आज कुंभ राशि वालों के लिए सितारे पक्ष में रहेंगे या नहीं। एस्ट्रोलॉजर से जानें कैसा रहेगा दिन, पढ़ें विस्तृत राशिफल।
Aquarius Horoscope Today 3 August 2026: हिम्मत, पहल और खुद को साबित करने की इच्छा आज साफ दिखेगी। आप कुछ नया करने या अलग तरीके से काम लेने के मूड में रह सकते हैं। छोटी यात्राएं, मीटिंग, बाहर निकलकर काम निपटाना या किसी नए संपर्क से जुड़ना संभव है। फिर भी दिन पूरी तरह हल्का नहीं है, क्योंकि पैसों, बोलचाल और आत्मसंयम पर ध्यान रखना होगा। चंद्रमा और शनि धन तथा वाणी के क्षेत्र को गंभीर बना रहे हैं, इसलिए जो बोलेंगे, उसका असर लंबे समय तक रह सकता है। राहु आपके व्यक्तित्व में बेचैनी और कुछ हटकर करने की चाह बढ़ा सकता है, इसलिए हर जोखिम को अवसर न समझें। सूर्य और गुरु रोजमर्रा के काम और जिम्मेदारियों पर जोर दे रहे हैं, जिससे काम तो पूरे होंगे, पर थकान भी महसूस हो सकती है। अगर वाहन खरीदने, बड़ा भुगतान करने या किसी सुविधा पर ज्यादा खर्च की योजना है, तो दोबारा सोच लेना बेहतर रहेगा। आत्मविश्वास अच्छा है, बस उसे जिद बनने न दें। दिन का फायदा विवेक से उठाइए।
कुंभ राशि का लव राशिफल
रिश्तों में तकरार का कारण बड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि बोलने का ढंग बन सकता है। साथी से बहस की नौबत आ सकती है अगर दोनों अपनी-अपनी बात तुरंत मनवाना चाहें। ऐसे में थोड़ी दूरी लेकर शांत स्वर में बात करना ज्यादा सही रहेगा। आपके भीतर आकर्षण और अभिव्यक्ति दोनों हैं, लेकिन सामने वाले की संवेदनशीलता को समझना जरूरी होगा। अविवाहित लोगों के लिए दिलचस्प बातचीत शुरू हो सकती है, पर छवि बनाने के चक्कर में बढ़ा-चढ़ाकर बातें न करें। परिवार में पैसों या प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा हो सकती है। साफ और संतुलित रवैया रखें।
कुंभ राशि का करियर राशिफल
करियर में रचनात्मक सोच और तेज दिमाग मदद करेगा। जो लोग कंटेंट, मीडिया, मार्केटिंग, शिक्षण, डिजाइन, सेल्स, लेखन, डेटा, तकनीक या प्रेजेंटेशन आधारित काम में हैं, वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मंगल और बुध रचनात्मकता, विचार और अभिव्यक्ति को गति दे रहे हैं, इसलिए नया आइडिया सामने लाना फायदेमंद हो सकता है। फिर भी जल्दबाजी में भेजे गए मेल, प्रस्ताव या जवाब बाद में सुधार मांग सकते हैं। छात्रों के लिए पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी, खासकर वे विषय जिनमें तर्क और भाषा दोनों लगते हैं। प्रतियोगी छात्र छोटी-छोटी गलतियों पर ध्यान दें। नौकरीपेशा लोग अतिरिक्त जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करेंगे, पर अपनी सीमा समझना जरूरी है। छोटे दौरे या जरूरी दस्तावेजी काम निकल सकते हैं। वाहन से जुड़े काम या खरीदारी को थोड़ा टालना बेहतर रहेगा।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य से औसत रह सकती है। न बहुत दबाव, न बहुत खुलापन। इसलिए खर्च और जरूरत का फर्क समझना जरूरी होगा। गाड़ी, गैजेट, सुविधा या दिखावे की खरीद पर तुरंत निर्णय न लें। पैसों का प्रवाह बना रहेगा, लेकिन अचानक खर्च भी निकल सकते हैं। बच्चों, शौक, मनोरंजन या बाहर खाने पर बजट बढ़ सकता है। अगर निवेश की सोच रहे हैं, तो जोखिम कम रखें और सिर्फ सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा न करें। कमाई को मजबूत करने के लिए कौशल, साइड प्रोजेक्ट या संपर्कों पर काम करना ज्यादा सही दिशा होगी।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को हल्के में न लें। बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं, पर अनियमितता असर दिखा सकती है। खाना समय पर खाएं, पानी कम न करें और नींद पूरी लें। मानसिक बेचैनी शरीर की थकान बढ़ा सकती है। ज्यादा बहस, ज्यादा स्क्रीन और बहुत सारी छोटी दौड़भाग से सिर भारी लग सकता है। थोड़ी स्ट्रेचिंग, शांत संगीत और बोलने से पहले एक गहरी सांस लेना आज खास फायदेमंद रहेगा।
आज की सलाह: बोलने से पहले ठहरें, खर्च करने से पहले हिसाब देखें, दिन अपने पक्ष में रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र