आज का कुंभ राशिफल 10 अगस्त: राहु के असर से मन बहुत कुछ एक साथ करने को कहेगा,इससे बचें
Aaj ka kumbh Rashifal: जो लोग खेल, प्रदर्शन, रचनात्मक काम या प्रतियोगिता से जुड़े हैं, वे उत्साह में रहेंगे। फिर भी छोटी चूक से बचने के लिए दोपहर के बाद ध्यान बिखरने न दें।
Aquarius Horoscope: दिन का आरंभ रचनात्मकता, आत्मविश्वास और थोड़ी निजी चमक के साथ हो सकता है। अगर कोई काम दिल से करना है, प्रस्तुति देनी है, पढ़ाई में अपना तरीका अपनाना है, या बच्चों के साथ समय बिताना है, तो सुबह का हिस्सा मददगार रहेगा। बाद में माहौल ज्यादा व्यावहारिक हो जाएगा। तब काम की सूची, समय सीमा, छोटी गलतियां, ईमेल, जवाबदेही और दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। यानी शुरुआत प्रेरणा की है, और बाद का हिस्सा अनुशासन का। सूर्य, बुध और गुरु आपके कामकाजी हिस्से को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए मेहनत दिखाई भी दे सकती है। अपनी ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन राहु के असर से कभी कभी मन बहुत कुछ एक साथ करने को कहेगा। ऐसे में प्राथमिकता तय करना जरूरी है। परिवार या सामाजिक दायरे में किसी कार्यक्रम, निमंत्रण या हलचल का योग बन सकता है।
कुंभ लव राशिफल
रिश्तों में आकर्षण और खुलापन सुबह ज्यादा रहेगा। प्रेम संबंधों में मन की बात कहना आसान लगेगा। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, तो सादगी से की गई बात ज्यादा असर करेगी। दिन बढ़ने पर व्यस्तता और काम का दबाव निजी समय कम कर सकता है। शादीशुदा लोगों को घरेलू जिम्मेदारियों को बांटना चाहिए, नहीं तो एक पक्ष पर ज्यादा बोझ महसूस हो सकता है। बच्चों से जुड़ी खुशी मिल सकती है, या उनके साथ समय अच्छा बीतेगा। साथी की किसी छोटी जरूरत को नजरअंदाज न करें। ध्यान देने से संबंध में गर्माहट बनी रहेगी।
कुंभ करियर राशिफल
शिक्षा और करियर के लिए यह उपयोगी दिन है। सुबह का समय पढ़ाई में समझ बढ़ाने, क्रिएटिव असाइनमेंट, इंटरव्यू तैयारी, प्रस्तुति, लेखन या डिजाइन जैसे कामों के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद नौकरीपेशा लोग साहस और आत्मविश्वास से काम निपटा सकेंगे, खासकर जहां समय सीमा और नियमितता जरूरी हो। ऑफिस में एक एक बिंदु पर ध्यान देने से गलती कम होगी। व्यवसाय से जुड़े लोग विस्तार के लिए यात्रा, मीटिंग या संपर्क बढ़ाने की सोच सकते हैं। खिलाड़ियों को अभ्यास में अच्छा रिदम मिल सकता है। सफलता की कुंजी यही है कि उत्साह को नियमित मेहनत में बदलें।
कुंभ धन राशिफल
धन के मामले में संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। सुबह मन किसी शौक, बच्चों या रचनात्मक चीज पर खर्च कराना चाह सकता है। बाद में आप व्यावहारिक होंगे और समझ पाएंगे कि कहां कटौती करनी है। कमाई सामान्य रहे तो भी काम से जुड़े अवसर आगे लाभ का आधार बन सकते हैं। किसी जोखिम भरे निवेश या बहुत जल्दी रिटर्न देने वाली बात पर अभी रुकना बेहतर रहेगा। जरूरी भुगतान समय पर करें। छोटे खर्च लिख लेने से बजट साफ रहेगा। वाणी में स्पष्टता आर्थिक मामलों में मदद करेगी।
कुंभ हेल्थ राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर अति आत्मविश्वास में शरीर को जरूरत से ज्यादा न थकाएं। सुबह उत्साह अधिक होगा, बाद में काम का दबाव थकान दे सकता है। पेट और दिनचर्या का ध्यान रखें। भोजन छोड़कर काम करना ठीक नहीं रहेगा। हल्का व्यायाम, स्ट्रेचिंग और पर्याप्त नींद आपको संतुलित रखेगी। मन दौड़ रहा हो तो छोटे ब्रेक लें। नियमितता ही आज असली टॉनिक है।
आज की सलाह: प्रेरणा अच्छी है, लेकिन उसे समयबद्ध काम और साफ प्राथमिकता में बदलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
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