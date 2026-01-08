Hindustan Hindi News
कुंभ राशिफल 8 जनवरी 2026: कुंभ राशि के पास रहेगी समृद्धि, निवेश के फैसले ले सकेंगे, आज प्यार के मामले में एक्सप्रेसिव रह

संक्षेप:

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि के पास रहेगी समृद्धि, निवेश के फैसले ले सकेंगे।

Jan 08, 2026 05:34 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aquarius Horoscope Today 8 January 2026 : आज दिन में कुंभ राशि वाले खुद को बिजी रखें। आपको प्यार के मामले में एक्सप्रेसिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव आउटकम पाना चाहते हैं, तो आपको ऑफिस में नए काम को लेना होगा। इससे आप साबित कर सकेंगे कि आप ऑलराउंडर हैं। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी रहेगी। आज कोशिश करें कि लवर को भी खुश रखें। आर्थिक तौर पर आप मजबूत रहेंगे। आज सीरियस दिक्कत आपको परेशान नहीं करेगी ।

कुंभ लव राशिफल

आज काम में कमिटमेंट को जारी रखें। आपको लवर को उसका पर्सनल स्पेस देना चाहिए। कोशिश करें कि अपने विचार उस पर ना थोपें। आपका पार्टनर अधिक अटेंशन की मांग करेगा। आज किसी को प्रपोज करने का प्लान है, तो दोपहर को क्रश को प्रपोज कर सकते हैं, अच्छा समय है। आप आज शादी पर भी बात कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि तीसरा आदमी आपकी लवलाइफ के बीच में ना घुसे। इससे आपका लवलाइफ इश्यू कॉम्पिलीकेट हो सकता है। आपको पार्टनर के लिए समय निकालना चाहिए। पार्टनर के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं। उसके साथ डिनर का सप्राइज प्लान कर सकते हैं, इससे आप दोनों के बीच का प्यार बढ़ेगा।

कुंभ करियर राशिफल

आज आपका काम के प्रति जो कमिटमेंट है, वो पॉजिटिव आउटकम लाएगा। बैंकर, वकील, आइटी, हेल्थकेर प्रोफेशनल्स के लिए समय आज दिक्कत वाला रहने वाला है। इसे अलावा हॉस्पिटेलिटी और मेकेनिकल इंजीनियर आज हाइ र रहेंगे। जो लोग आज किसी असाइनमेंट पर लगे हैं, वो लोग क्लाइंट के सामने अच्छी रेपो बना लेंगे।आपको ऐसे काम करने चाहिए कि मैनजमेंट की गुड बुकस में रहें। एक स्टूडेंट को अपनी पढ़ाइ को लेकर खास ध्यान देना चाहिए। आज स्टूडेंट्स को इसमें सफलता मिल सकती है। इसके लिए आप आज बिजनेसमैन नए पार्टनरशिप डील को मजबूत करेंगे। आपकी पार्टनरशिप डील आपको लाभ कराएगी। इसके अलावा नया बिजनेस आइडिया लॉन्च करने को लेकर भी आप पूरे आत्मविश्वास के साथ रहेंगे।

कुंभ मनी राशिफल

आज कुंभ राशि वालों के लिए समृद्धि रहेगी, जिससे आपको निवेश के सही और अच्छे फैसले लेने में मदद होगी। आप पैसों को सही जगह निवेश कर सकेंगे। हो सकता है कि आज आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चीजें और य वाहन भी खरीद सकते हैं। परिवार में परिवार में उत्सव होंगे, और आपसे अच्छी खासी राशि का योगदान देने की उम्मीद है। आज दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ किसी फाइनेंशियल को सुलझाने के लिए भी अच्छा दिन है। कुछ बिजनेसमैन आज बकाया पैसा चुकाएंगे और आज आप पार्टनर के साथ फाइनेंस से जुड़ी डील भी करेंगे।

कुंभ हेल्थ राशिफल

आज हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, आपको इस समय भारी सामान नहीं उठाना है, इसको लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको नींद से जुड़ी दिक्कत है, तो नैचुरल तरीके से इसे सही करने की कोशि करें। दवाओं का इस्तेमाल कम से कम करें। खेलते समय बच्चों को मामूली चोटें लग सकती हैं, लेकिन इसको लेकर घबराने वाली बात नही है। शाम के समय गाड़ी चलाने वालों को मोड़ लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

