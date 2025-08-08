कुंभ राशिफल 8 अगस्त: आज का दिन आपके लिए शुभ, स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार सबकुछ रहेगा अच्छा

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 8 August: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों को आज कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या परेशान नहीं करेगी।

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 8 अगस्त 2025: अपने रिलेशनशिप में खुश रहें। जीवनसाथी के प्रति वफादार रहें। आज आपकी ऑफिस लाइफ अच्छी रहेगी। आर्थिक रूप से आप निवेश करने के लिए अच्छे हैं। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या भी आपको परेशान नहीं करेगी।

लव राशिफल: आज के दिन कुंभ राशि के जातकों के प्रेम जीवन में कुछ रोमांचक बदलाव हो सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो खुलकर बातचीत करने की कोशिश करें, जो आपको आपके पार्टनर के करीब ला सकती है। अविवाहित कुंभ राशि के जातकों की किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। इसलिए अपनी आंखें और दिल के दरवाजे खुले रखें। यह बदलाव को स्वीकार करने और अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का एक बढ़िया समय है। बातचीत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें कि आप जितना एक्सप्रेस कर रहे हैं, उतना ही सुन भी रहे हैं। खुद पर भरोसा करें और अपने दिल की बात करने के लिए तैयार रहें। अगर आप किसी से मिलने के लिए तैयार हैं, तो प्रेम पनप सकता है।

करियर राशिफल: महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ प्रोडक्टिव रहेगी। आप डेडलाइन के साथ नए काम करने में भी सफल रहेंगे। अपने मैनेजर को खुश रखना जारी रखें। कुछ सरकारी अधिकारियों के स्थान में बदलाव होगा। जबकि आप भूमिका में भी बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। महिलाएं बेहतर पैकेज के लिए जॉब चेंज कर सकती हैं। व्यवसायी सुबह के दौरान कोई नया आइडिया शुरू कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: धन के मामले में आज का दिन पॉजिटिव रहेगा। आप पैसे कमाने के नए रास्ते खोज सकते हैं या इन्वेस्टमेंट में प्रगति देख सकते हैं। सतर्क रहें और हर मौके की जांच सावधानी के साथ करें। खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसलिए फाइनेंशियल गोल्स बनाएं। अगर जरूरी हो तो एक्सपर्ट से सलाह लेने पर विचार करें। लॉन्ग टर्म प्लांस पर लगातार ध्यान केंद्रित करने से भविष्य में समृद्धि बनाए रखने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन फिर भी रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी डाइट शामिल करके संतुलित लाइफस्टाइल बनाए रखने पर ध्यान दें। विश्राम और मेंटल हेल्थ जैसे कि ध्यान या योग के लिए समय निकालना भी फायदेमंद हो सकता है। अपने शरीर की जरूरतों को सुनें। ज्यादा मेहनत करने से बचें। एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए आराम और हाइड्रेशन बहुत जरूरी है।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com