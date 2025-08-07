कुंभ राशिफल 7 अगस्त: आज आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, ऑफिस पॅालिटिक्स से रहें दूर

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 7 August: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आज कुंभ राशि वाले आर्थिक स्थिति को सावधानी से संभालें। आपका स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा।

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 7 अगस्त 2025: आज कुंभ राशि वाले बैलेंस लव लाइफ बनाए रखें और वर्कपलेस में समस्याओं से बचें। आज आर्थिक स्थिति को सावधानी से संभालें। आपका स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में सफलता मिलने के योग हैं। आज कार्यक्षेत्र में नए कार्य करें, जिससे आपका प्रोफेशनल कद बढ़ेगा। आज खर्च सोच-समझकर ही करें।

लव राशिफल- आज का दिन किसी के साथ मिलने की तारीख को पक्का करने के लिए अच्छा रहेगा। आज आप प्रेमी से अपने दिल की बात भी कह सकते हैं। आपको सकारात्मक जवाब मिल सकता है। अपनी भावनाओं को साझा करें। ऐसा करने से आपकी भावनाएं नियंत्रण में रहेंगी। दिन का दूसरा भाग परिवार को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने और उन्हें मनाने के लिए अच्छा है। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में हैं तो एक अच्छे वक्ता और एक अच्छे स्तोत्रा बनने की कोशिश करें। ऑफिस रोमांस अच्छा रहेगा, लेकिन इससे आपकी पोफेशनल लाइफ में परेशानियां आ सकती हैं। लॅान्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कम्यूनिकेशन की आवश्यकता होगी, नहीं तो रिश्ता टूट जाएगा।

करियर राशिफल- कार्यस्थल में अपने सुझाव देने से बचें। किसी सीनियर को आपके विचार अच्छे नहीं लगेंगे जिससे उथल-पुथल जैसी स्थिति भी बन सकती है। आपका कोई क्लाइंट आपके काम में कमी भी निकाल सकता है। आज ऑफिस पॅालिटिक्स भी हो सकती है जो आपका ध्यान खीचने का काम करेगी। दूसरों के बारे में चर्चा करने से बचें। टीम के सदस्यों और अपने क्लाइंट्स से अच्छे संबंध बना कर रखें। जो एंटरप्रेन्योर अपने काम का विस्तार करना चाहते हैं उनके लिए दिन का दूसरा भाग अच्छा रहेगा।

आर्थिक राशिफल- आज छोटी-मोटी आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। बैंक लोन को पूरा करने में समस्या हो सकती है। हालांकि आज आपको किसी दोस्त या रिश्तेदार की मदद मिलन सकती है। आज कुछ ऐसी स्थिति भी बन सकती है, जहां आप परिवार के साथ बैठकर प्रॉपर्टी से संबंधित बातचीत कर सकते हैं। आपको संयम बनाकर कार्य करने की सलाह दी जाती है, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेसमैन भी प्रमोटर्स की तरफ से फंड जुटाने की कोशिश करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल- इस बात का ध्यान रखें कि नियमित दिनचर्या का पालन करने के लिए आपको स्वस्थ रहना आवश्यक है। कुछ लोगों को दिल से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा होने पर तुरंत डॅाक्टर से संपर्क करें। आज वायरल बुखार, त्वचा संबंधिकत समस्याएं या कोई छोटा कट लगना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। सीनियर लोगों को सलाह दी जाती है कि यात्रा करते समय अपने पास एक मेडिकल किट रखें। आज हेल्दी डाइट लें जो प्रोटिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हो। आज आपको अच्छे से एक्सरसाइज करने की आवश्यकता भी है।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com