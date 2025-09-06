कुंभ राशिफल 6 सितंबर : कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा अच्छा, नौकरी में बदलाव के संकेत, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 6 September: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वाले लव लाइफ में अधिक ध्यान दें और कार्यक्षेत्र में निरंतर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहें।

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 6 सितंबर 2025: लव लाइफ में आपको अधिक ध्यान देना होगा। कार्यक्षेत्र में निरंतर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी नहीं होंगी। नौकरी पर ध्यान दें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। आज प्रेमी को खुश रखें। आज आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य आपके पक्ष में रहेंगे।

लव राशिफल- आज प्रेम की प्रति आपका रवैया सकारात्मक रहेगा, जिससे प्रेमी के परिवार वाले खुश होंगे। आपके स्टेट्स में कोई बदलाव हो सकता है और कुछ महिला जातक शादी भी कर सकती हैं। पार्टनर का अपने शब्दों से दिल न दुखाएं और केयरिंग बने रहें। सिंगल जातक आज प्रेम में पड़ सकते हैं। आज रिलेशनशिप को अगले चरण में ले जा सकते हैं। कुछ महिलाएं आज माता-पिता के घर से वापस लौट सकती हैं। विवाहित महिलाओं को अपने जीवनसाथी पर आज थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

करियर राशिफल- आज दिए गए कार्यों पर ध्यान दें। आज ऐसा समय भी आ सकता है जहां आप अपना आपा खो देंगे और इससे करियर में समस्याएं आ सकती हैं। आपकी सफलता ऑफिस में आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ा सकती है। जो आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। जो लोग नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, वो आज ऐसा कर सकते हैं। जो छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं, वे आज परिणाम को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं।

आर्थिक राशिफल- आज धन का आगमन तो होगा, लेकिन परिवार के भीतर कुछ छोटे-मोटे आर्थिक मामलों को सुलझाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। दिन का दूसरा भाग भाई-बहनों के साथ संपत्ति से जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए अच्छा रहेगा। घर या ऑफिस में किसी आयोजन के लिए आपको आर्थिक योगदान करना पड़ सकता है। व्यवसाय में अच्छे लाभ की संभावना है और प्रमोटरों या निवेशकों से धन जुटा पाएंगे। दिन के दूसरे भाग में आप वाहन भी खरीद सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल- आज कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। हालांकि स्वस्थ लाइफस्टाइल बनाए रखें। जंक फूड के सेवन से बचें और हरी पत्तेदार सब्ज़ियों को अपनी डाइट में शामिल करें। सुबह योग करना या हल्की एक्सरसाइज करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आप दिन भर ऊर्जावान बने रहेंगे और स्वास्थ्य समस्याएं भी दूर होंगी। चीनी व तैलीय पदार्थों को भी डाइट से बाहर करें। यात्रा के समय अपने साथ एक छोटा-सा मेडिकल किट अवश्य रखें।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

