कुंभ राशिफल 6 मार्च 2026: कुंभ राशि वाले आज ईगो को छोड़ दें, ऑफिस पॉलिटिक्स से भी दूर रहें, पढ़ें पूरा राशिफल
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal : राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वाले आज ईगो को छोड़ दें, ऑफिस पॉलिटिक्स से भी दूर रहें, पढ़ें पूरा राशिफल
Aquarius Horoscope Today 6 March 2026: आज रिलेशनशिप को सही करें। अपने ऑफिस में अपना बेस्ट रिजल्ट देना जारी रखें। अपनी सेफ फाइनेंशियल निवेश पर सोचें।आपको ईमानदारी से प्यार करना है। आपको अपने रिलेशनशिप में अपना बेस्ट देना है। आपको अपने प्रोफेशनल चैलेंज से बाहर आना है। समृ्द्धि आपके फेवर में है। आपके लिए एक साथ रहना और बात करना अच्छा है।
कुंभ लव राशिफल
आज कुंभ राशि के लोगों को रिलेशनशिप में एक साथ टाइम लगेगा, जिससे वो मजबूत हो सकें। आपके लिए जरूरी है कि आप एक साथ अधिक से अधिक समय निकालें। आज आपमें कोई चिंगारी भी फिर जल सकती है। आज नए रिलेशनशिप को मजबूत होने के लिए समय लगेगा। आपके लिए अच्छा समय है कि आप एक दूसरे के साथ समय बिताएं। आप आज पुराने रिलेशनशिप में भी वापस जा सकते हैं। आप पुराने रिलेशनशिप में सभी मामलों को भी सोल्व कर लेंगे। आपके लिए जरूरी है कि आप शादी पर फैसला लें। शादीशुदा महिलाओं को अपने पति के परिवार के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए रखने चाहिए।
कुंभ करियर राशिफल
आज ऑफिस में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आपको ईगो को छोड़ देना चाहिए और आपके लिए जरूरी है कि आपको जो काम दिया जाए उस पर अच्छे से फोकस करें। आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए और आपको काम में अधिक घंटों के लिए तनाव झेलना पड़ सकता है। बैंकर, वकीलों, आईटी और हेल्थ प्रोफेशन के लिए आज दिन खराब रहेगा। आपको हॉस्पिटेलिटी और मकेनिकल प्रोफेशनल के लिए अच्छा समय है। कुछ व्यापारियों को लाइसेंस से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको इनको दिन के शुरू होने से पहले सुलझा लेना चाहिए।
कुंभ मनी राशिफल
आज आप प्रोपर्टी खरीदने और बेचने के लिए सीरियसली सोच सकते हैं। आज आपके सामने ऐसा भी मामला सामने आ सकते हैं, जब आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है, किसी सेलिब्रेशन के लिए। जो लोग फैशन एक्सेसरीज, कपड़े, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक चीजें या खाद्य पदार्थों से संबंधित बिजनेस में लगे हैं, उन्हें दिन के दूसरे भाग में भारी लाभ देखने को मिलेगा। आज कुछ बिजनेसमैन आज प्रमोटर्स के जरिए फंड पाने में सफल रहेंगे। आज आपके लिए पार्टटाइम जॉब आपके लिए अच्छी सैलरी लाएगी।
कुंभ हेल्थ राशिफल
आजआप हेल्थ के मामले में आप खुश रहेंगे। आपको कोई आज मेडिकल इश्यू परेशान नहीं करेंगे। आपको योग की प्रैक्टिस और इसको अपने लिए इसे रोज की आदते बना लेनी हैं। अगर आप एक्सट्रीम बॉडी पॉश्चर के लिए कंफर्टबेल नहीं है, तो आप हल्की एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी रहेगी। इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको बॉडी को अच्छे से मैनटेंन रखना है। छुट्टियों पर गए कुछ बच्चों को चोटें लग सकती हैं, और इससे उनकी दिनचर्या में खलल पड़ सकता है। नींद संबंधी समस्याओं से जूझ रहे बुजुर्गों को खास केयर और ध्यान देने की जरूरत होगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
Anuradha Pandey
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
