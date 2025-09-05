Aquarius Horoscope Today aaj ka Kumbh Rashifal 5 September 2025 Daily Future predictions कुंभ राशिफल 5 सितंबर : कुंभ राशि वालों के दिन रहेगा सामान्य, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए करें प्रयास, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कुंभ राशिफल 5 सितंबर : कुंभ राशि वालों के दिन रहेगा सामान्य, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए करें प्रयास

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 5 September: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आज कुछ नए विचार आपके काम आ सकते हैं। सफलता के लिए थोड़ा क्रिएटिव सोचें और सिंपल ऐक्शन लें।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयFri, 5 Sep 2025 06:04 AM
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 5 सितंबर 2025: आज कुछ नए विचार आपके काम आ सकते हैं। सफलता के लिए थोड़ा क्रिएटिव सोचें और सिंपल ऐक्शन लें। नए तरीके और छोटे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स आपको आज फायदा पहुंचा सकते हैं। आज आपका क्रिएटिव दिमाग बदलावों के साथ अच्छा काम करेगा। पुराने कामों को नए तरीके से करें और एक नए आइडिया को सोच–समझकर ही टेस्ट करें। अपने पार्टनर से क्लियर बातचीत करें। अपने विचारों को प्रैक्टिकली आगे बढ़ाने से सफलता मिलेगी। इससे रिजल्ट भी अच्छा होगा और रूटीन व टीमवर्क दोनों बेहतर होंगे।

लव राशिफल: आपका खुलकर बात करने के स्वभाव से आज रोमांचक बातचीत हो सकती है और नए कनेक्शन भी बन सकते हैं। आज अपने विचारों को आराम से शेयर करें और दूसरों के विचारों को सुनें भी। अगर आप सिंगल हैं तो ऐसी जगह जाएं जहां किसी से दोस्ती हो सकती है। रिलेशनशिप में हैं तो कुछ ऐसा करें जिससे रिश्ता मजबूत हो। अपनी जरुरतों और दूसरे की बाउंड्रीज को समझें। खुलकर बात करने से इमोशनल बॅान्ड मजबूत होगा और आप प्रेमी के और करीब आएंगे। छोटी–छोटी खुशियां सेलिब्रेट करें और प्लेफ़ुल मूड बनाए रखें।

करियर राशिफल: काम पर नए तरीकों अपनाएं। लेकिन इन नए तरीकों को अपनाने से पहले पहले एक छोटा सा टेस्ट जरूर करें, फिर ही अप्लाई करें। अपने विचारों को क्लियर तरीके से टीममेट्स को बताएं और उनका फ़ीडबैक लें। पुराने काम को क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करें और रिज़ल्ट्स सिंपल फ़ैक्ट्स के साथ दिखाइए। एक साथ बहुत सारे बदलाव न करें। छोटी–छोटी चीजें ट्राई करें। छोटा प्रोजेक्ट वॉलंटियर करने से आपकी इनोवेटिव सोच सामने आएगा। साफ नतीजों और स्टेप्स पर ध्यान दें, ताकि प्रैक्टिकल फायदे और लगातार सफलता दिखे। जो भी रिज़ल्ट आए, उसे नोट करो ताकि आगे की प्लानिंग और बेहतर की जा सके।

आर्थिक राशिफल: आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स फायदा पहुंचा सकते हैं। थोड़ा पैसा नए तरीसे बचाएं और फिर रिजल्ट देखें। बड़े खर्चे बिना कम्पेयर किए मत करें और अनयूज़्ड सब्सक्रिप्शन्स चेक करें। अपने क्लोज़ पार्टनर से आर्थिक प्लान शेयर करें। छोटी–छोटी बचत को नोट करें और रोजाना देखें आप कितना बचा रहे हैं। ऐसे ही छोटे स्टेप्स से स्मार्ट हैबिट्स बनेंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। टारगेट इन हिंदी पूरा होने पर जश्न मनाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: एनर्जी लेवल आज ऊपर–नीचे हो सकता है। ऐक्टिविटी और आराम को बैलेंस करें। शॉर्ट क्रिएटिव ब्रेक लेकर दिमाग को फ़्रेश करें और तनाव कम करें। हल्का खाना खाएं, विशेषकर रात में। थोड़ा जेंटल मूवमेंट – जैसे स्ट्रेचिंग या छोटा वॉक – ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करेगा। पानी का सेवन भरपूर मात्रा में करें। रात को ज्यादा स्टिम्युलेंट (जैसे टी/कॉफ़ी) मत लीजिए। रेग्युलर छोटी हैबिट्स जैसे रेस्ट करना, फ़्रेश एयर लेना, शॉर्ट एक्सरसाइज़ करना आपको स्वस्थ रखेगा।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)