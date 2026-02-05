Hindustan Hindi News
Aquarius, कुंभ राशिफल 5 फरवरी 2026: कुंभ वाले मनी प्लान को ट्रैक करें, प्रपोजल से पहले डिटेल्स पढ़ें, जानें कैसा दिन

Aquarius, कुंभ राशिफल 5 फरवरी 2026: कुंभ वाले मनी प्लान को ट्रैक करें, प्रपोजल से पहले डिटेल्स पढ़ें, जानें कैसा दिन

संक्षेप:

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। 

Feb 05, 2026 07:15 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aquarius Horoscope for Today 5 February 2026: आज कुंभ राशि वालों का नया फ्रेंडली कनेक्शन आपको लिए ग्रोथ के दरवाजे खोलेगा। आज की बातचीत से नए आइडियाज तो लाएगी ही साथ आपको इससे ऑफर्स भी अच्छे मिल सकते हैं। इस लिए खुलकर बोलें, स्पष्ट रूप से बोलें और जो अच्छी सलाह मिल रही है, उस पर ध्यान दें। छोटे नेटवर्क कुछ ही हफ्तों में अच्छे मौकों में बदल सकते हैं। कुंभ राशि वालों को आज बातचीत और सुनने से अच्छा खासा लाभ होगा। छोटी मुलाकातों से नौकरी के संकेत मिल सकते हैं। स्पष्ट रहें, अच्छे सुझावों को पास रखें और विनम्रतापूर्वक आगे बढ़ें। एक छोटा सा मैसेज या कॉल एक शुरुआत कर सकता है। दोस्ताना और व्यावहारिक बने रहें ताकि लाभ मिल सकें।

कुंभ लव राशिफल

आज कुंभ राशि वालों की फ्रेंडली साइड खास अटेंशन पाएगी। सामने वाले इंसान की छोटी से छोटी डिटेल्स पर खास ध्यान दें और प्यार से बोलें। अगर आपका पार्टनर है, तो आप अपने पार्टनर के साथ सिंपल एक्टिविटी को प्लान बना सकते हैं। जैसे एक एक साथ किसी हॉबी में काम करना या फिर शार्ट वॉक। अगर आप सिंगल हैं. तो स्माइल करें और चैट से अपनी बातचीत को शुरू करें। आज छोटी-छोटी बातों पर बहस ना करें, ईमानदारी से सुनना और छोटे-छोटे सोचे समझें इशारे विश्वास पैदा करते हैं और सेफ महसूस कराते हैं और धीरे-धीरे उन्हें प्यार से भर देते हैं।

कुंभ करियर राशिफल

ऑफिस में आज कुंभ राशि वालों को स्पष्ट नोट्स और विनम्र कम्युनिकेशन पर फोकस करना है। अपने आइडियाज को शार्ट मैसेज में शेयर करें। अपने साथ काम करने वाले कोवर्कर की मदद के लिए तैयार रहें। अपने स्किल की पर्फोर्मेंस दिखाने वाले छोटे कामों को स्वीकार करें और उन्हें अच्छे से पूरा करें। अगर कोई नया प्रपोजल आता है, तो फैसले लेने से पहले उसकी डिटेल्स को चेक करें। आपको अस समय काम करने में ऐसी आदतों को अपनाना होगा, जिसमें लिस्ट बनाना और डेडलाइन पर काम पूरा करने के लिए रिमाइंडर सेट करने होंगे। छोटे विश्वसनीय कार्य अच्छी रेपोटेशन बनाएंगे और अगर आप कोशिश करते रहें और शांत रहें तो आने वाले समय में आपको एक मौका भी ला सकते हैं।

कुंभ मनी राशिफल

अपने मनी प्लान को अच्छे से ट्रैक करें, आपको जिन चीजों की जरूरत है, उनकी लिस्ट बना लें। जिन चीजों के लिए अभी कोई जरूरत नहीं है, उन चीजों पर पैसा खर्च ना करें। आपको कुछ पैसा बचाना चाहिएष अगर कोई आपको डील ऑफर करता है, तो नोट्स पढ़ें, सिंपल सवाल पूछें। इस समय रिस्क वाली चॉइस से काम ना करें तो अच्छा है। अपने बिलों और रसीदों को रखें। छोटे लगातार सेविंग के ऑप्शन आपको पैसों को सेफ करेगा और सही से मैनेज करने में मदद करेगा। इस तरह आपके पास इमरजेंसी के लिए एक फंड बनकर तैयार हो जाएगा।

कुंभ हेल्थ राशिफल

आपकी हेल्थ को आज छोटी केयर की जरूरत होगी। आपको थोड़ी देर के लिएसोना है, अगर आप थका हुआफील कर रहे हैं, रात को भी अच्छे से आराम करें। अगर थकान महसूस हो तो थोड़ा और खाएं और रात को अच्छी नींद लें। बार-बार पानी पिएं और फल या सब्जियों के साथ हल्का वेज खाना खाएं। अकड़न दूर करने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग करें या थोड़ी देर टहलें। भारी सामान उठाने या देर रात तक काम करने से बचें। बिजी शेड्यूल के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें और तनाव बढ़ने पर धीरे-धीरे ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। छोटे-छोटे स्टेप्स दिन भर आपकी एनर्जी को बनाए रखेंगे और शरीर को हेल्दी रखेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं।वे यहां एस्ट्रोलॉजी सेक्शन और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता में 17 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में 10 साल से काम कर रही हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम, सीसीएसयू से पीजी और भारतीय जनसंचार संस्थान से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। लाइव हिन्दुस्तान में धर्म में राशिफल, ग्रह-गोचर, अंकज्योतिष, व्रत-त्योहार पर गहराई से पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में भी करियर एजुकेशन की खबरें भी लिख रही हैं। आज तक वेबसाइट में करियर -एजुकेशन में भी तीन साल काम किया है। खाली समय में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। और पढ़ें
