कुंभ राशिफल 4 अक्टूबर : कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा अच्छा, मिलेंगे नए मौके

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 4 October: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं से भरा है। आज के दिन का भरपूर लाभ उठाएं।

Sat, 4 Oct 2025 06:10 AM

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 4 अक्टूबर 2025: आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति आपको नए रास्ते तलाशने की ओर ले जा रही है, जिससे सीखने, जुड़ने और बढ़ने के मौके मिलेंगे। साथ ही, व्यक्तिगत खुशी और व्यावहारिक लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। आज का दिन नई संभावनाओं से भरा है। बातचीत से अप्रत्याशित जानकारियां मिल सकती हैं और सहयोगी लोग आपको प्रगति की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। आपका सामाजिक पक्ष मजबूत रहेगा, जिससे दूसरों से सार्थक जुड़ाव होगा। साथ ही, आपकी स्वाभाविक क्रिएटिविटी चमकेगी और नए आइडियाज आएंगे। बस प्रैक्टिकल और इनोवेटिव सोच के बीच बैलेंस रखें। प्रगति आसानी से नजर आएगी।

लव राशिफल: आज प्यार से जुड़ी ऊर्जा तेज है। कपल्स के लिए दिन हंसी–मजाक और हल्के-फुल्के पलों से भरा रहेगा, जिससे रिश्ता और गहरा होगा। जो अविवाहित हैं, उनके लिए किसी फ्रेंडली गैदरिंग या सोशल सर्कल से नए रिश्ते की संभावना है। दिल खुला और सच्चा रखें। ईमानदार रिश्ते खुद-ब-खुद आकर्षित होंगे। जल्दबाजी न करें। भरोसा धीरे-धीरे बनाएं। आज का दिन याद दिलाता है कि प्यार को अपनेपन और देखभाल से खूबसूरती से जिया जा सकता है।

करियर राशिफल: कामकाज के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। आपके क्रिएटिविटी और आइडियाज को सराहना मिलेगी। टीम प्रोजेक्ट्स या कोलैबोरेशन में शामिल होने के मौके मिल सकते हैं, जहां आपकी इनोवेटिव सोच काम आएगी। नेटवर्किंग बहुत काम आएगी, सही कॉन्टैक्ट से बड़ा फायदा हो सकता है। नए आइडियाज के साथ-साथ प्रैक्टिकल प्लानिंग पर भी ध्यान दें। फीडबैक के लिए ओपन रहें। इससे करियर में स्थिर प्रगति और पहचान मिलेगी।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले संतुलित रहेंगे, अगर समझदारी से मैनेज करते हुए चलेंगे तो। अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, मगर सही प्लानिंग से आसानी से निपट जाएंगे। रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें। आज का दिन खर्च की आदतों को समझने और सुरक्षित फाइनेंशियल स्ट्रैटजी सीखने के लिए अच्छा है। छोटे-छोटे कदम भी भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। दिन के अंत तक पैसों को संभालने में आत्मविश्वास बढ़ेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मगर संतुलन जरूरी है। व्यस्त दिनचर्या नींद या रूटीन बिगाड़ सकती है, इसलिए आराम के लिए समय निकालें। योग, प्राणायाम या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज मन को शांत और शरीर को तरोताजा रखेंगे। हल्का और पौष्टिक खाना खाएं। पानी का सेवन अधिक करें। ज्यादा सोचने से बचें वरना तनाव ध्यान भटका सकता है। एक्टिव रहें लेकिन पर्याप्त आराम भी करें। यही बैलेंस आज सेहतमंद और ऊर्जावान बनाए रखेगा।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com