कुंभ राशिफल 4 नवंबर : कुंभ राशि वाले प्लानिंग बनाकर करें काम, टीमवर्क से होगा फायदा, पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 4 November: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों के लिए नई सोच नए दरवाजे खोल सकती है।

Tue, 4 Nov 2025 06:26 AM

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 4 नवंबर 2025: नई सोच आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती है। सही लोगों से मिलना-जुलना फायदेमंद रहेगा। बातचीत से आपको सपोर्ट मिल सकता है और आप ऐसे प्रैक्टिकल प्लान बना पाएंगे जो धीरे-धीरे आपकी अच्छी आदतें बन जाएंगे। आज का दिन नए आइडिया, टीमवर्क और साफ-सुथरी बातचीत के लिए अच्छा है। अपनी बात रखें, दूसरों की राय सुनें और जमीन से जुड़े रहें। समाज या दोस्ती के दायरे में छोटे-छोटे लगातार कदम आपको पहचान दिलाएंगे। भरोसेमंद लोग चुनें, सीमाएं प्यार से तय करें और शांत मन से रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ें।

लव राशिफल: आज आपका मूड हल्का, खुला और दोस्ताना रहेगा। सिंगल हैं तो किसी दोस्त से बात शुरू करें या किसी छोटे-मोटे इवेंट में जाएं। हल्का सा क्यूरोसिटी वाला एटीट्यूड अच्छा रिस्पॉन्स दिलाएगा। रिश्ते में हैं तो साथ बैठकर बातें करना, छोटे प्लान बनाना अच्छा रहेगा। अपनी जरूरतें ईमानदारी से कहें लेकिन साथी पर जोर न डालें। उनकी बात भी ध्यान से सुनें और भरोसा दें। किसी भी तरह की बहस से बचें। थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हमदर्दी- यही आज प्यार को मजबूत करेगी।

करियर राशिफल: टीमवर्क आज असर दिखाएगा। साफ बात करें, केवल आइडिया नहीं। साथ में समाधान भी दें, लोग ध्यान देंगे। मीटिंग में सबको बोलने का मौका दें, खासकर जो कम बोलते हैं। बातें नोट करें और वादे पूरे करें। छोटी मुश्किलें सीख बनकर आएंगी, उन्हें फीडबैक मानें। आपकी क्रिएटिव सोच और लगातार फॉलोअप से फायदा होगा। लोगों का सपोर्ट इस आपके साथ रहेगा।

आर्थिक राशिफल: पैसों को लेकर आज प्लानिंग जरूरी है। खर्च लिखें, जरूरी चीजें पहले रखें। बिना लिखित बात किए किसी को बड़ी रकम देना ठीक नहीं। सीखने या किसी टूल पर छोटा निवेश फायदेमंद हो सकता है। बड़े फैसले से पहले किसी भरोसेमंद बड़े का सुझाव लें। दिखावे से बचें। सादगी और बचत आपके फ्यूचर को मजबूत बनाएगी।

स्वास्थ्य राशिफल: ऊर्जा बनाए रखने के लिए हल्का-फुल्का रूटीन जरूरी है। समय पर सोएं, थोड़ी वॉक या स्ट्रेचिंग करें। पानी ज्यादा पिएं, हल्का खाना खाएं, बहुत तला-भुना या ज्यादा मसालेदार खाने से बचें। स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक लें, गहरी सांस लें। अगर दिमाग में चिंता आए तो उसे लिख लें और खुद से प्यार से बोलें। छोटे-छोटे सेल्फ-केयर स्टेप्स आपको शांति और संतुलन देंगे।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

