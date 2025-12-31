कुंभ राशिफल 31 दिसंबर 2025: कुंभ राशि वालों लवलाइफ में एक्स को ना लाएं, पैसा उधार ना दलें, जानें कैसा रहेगा कुंभ वालों

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal : राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। राशि वालों लवलाइफ में एक्स को ना लाएं, पैसा उधार ना दलें, जानें कैसा रहेगा कुंभ वालों

Aquarius Horoscope Today 31 December 2025 : आज आपको चैंपियन बनना है। आज आपको प्यार हो सकता है, लेकिन आपको लवर को अच्छे मूड में भी रखना है। काम में नई जिम्मेदारियां हासिल करें। आपकी वेल्थ भी आज पॉजिटिव रहेगी। आज लव अफेयर में सभी इश्यूज को पॉजिटिव रखें। आज कोशिश करें कि लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। आज प्रोफेशनल चीजों को प्यार से संभालें। आज कुंऊ राशि वालों को हेल्थ और वेल्थ दोनों में परेशानियां आ सकती हैं।

कुंभ लव राशिफल आज रोमांटिक लाइफ में आपको सब्र से काम लेना होगा। आपको हमेशा चेहरे पर स्माइल रखनी चाहिए। आज किसी रोमांटिक डिनर का प्लान बना सकते हैं, अपने पार्टनर को सरप्राइज भी दे सकते हैं। आपको इस समय कुछ भी खराब अपने पार्टनर को नहीं बोलना है, अगर आप उनकी बात सहमत नहीं है, तो भी खराब बोलने से बचें। शादीशुदा लोगों को अपने पति या पत्नी के परिवार वालोंसे भी अच्छे रिलेशनशिप बनाए रखने की जरूरत है। आज कुछ पुरूषों को उनका पहला प्यार मिलने में सफलता मिल सकती है। लव अफेयर से परिवार को दूर रखें औ कभी भी बात में एक्स को ना लेकर आएं। कोशिश करें कि लवर से अपनी बातें करें, एक्स की बातों से आपका अभी का रिलेशनशिप खराब होगा।

कुंभ करियर राशिफल आज क्वाइंट्स के साथ मिलते समय आपको सावधान रहना होगा। आज ऑफिस में आपके काम के प्रति कमिटमेंट को लेकर आपके कोवर्कर और सीनिय्स आप पर सवाल उठाएंगे। हेल्थकेयर, आईट, एनिमेशन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रोफेशनल्स के लिए आज विदेश में नौकरी के मौके मिलेंगे। अगर किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप आज उस इंटरव्यू को क्लियर कर लेंगे। बिजनेसमैन आज नईपार्टनरशिप डील करने जा रहे हैं, पहले से कुछ सावधानी बरतें। जो स्टूडेंट्स विदेश की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने जा रहे हैं, उन लोगों को आज अच्छी खबर मिल सकती है। आपको बिजनेस से जुड़े लीगल मामलों को दोपहर के समय हैंडल करने से बचना चाहिए।

कुभ मनी राशिफल आज आपकी लाइफ में आर्थिक इश्यूज रहेंगे। सुबह के समय आपके सामने दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ लोगों को आज लोन को चुकान के लिए कठिन समय से गुडरना पड़ सकता है। आपको बस अभी अपने खर्चों पर खास तौर पर कंट्रोल करना है। आपको इस समय दोस्तों या भाई बहनों से अधिक पैसा उधार लेने से बचना चाहिए। आप सुबह के समय आज प्रोपर्टी विवाद में भी घसीटे जा सकते हैं, इसके अलावा बिजनेसमैन भी नई डील साइन करने को लेकर अभी सावधान रहना चाहिए। आपको इसके लिए किसी से सलाह भी लेनी चाहिए, लेकिन जिस पर आप विश्वास करते हैं।

कुंभ हेल्थ राशिफल आज आपकी हेल्थ में इश्यूज रहेंगे। जो लोग डायबिटिक हैं, उन लोगों को सावधान रहना चाहिए, अपनी डाइट को लेकर। आज आपको नींद से जुड़ी दिक्कतें हो सकती है। इसके अलावा आपको हड्डियों से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है। कुछ बुजुर्गों की आंखों में दर्द हो सकता है। आपको वायरल फीवर और गले में दर्द के साथ ओरल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। बच्चों में खेलते समय कट लग सकते हैं, लेकिन आपको इसकी अधिक चिंता नहीं करनी है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com