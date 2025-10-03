Aquarius Horoscope Today aaj ka Kumbh Rashifal 3 October 2025 Daily Future predictions कुंभ राशिफल 3 अक्टूबर : कुंभ राशि वाले कर्ज न लें, धन की बचत पर दें ध्यान, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Aquarius Horoscope Today aaj ka Kumbh Rashifal 3 October 2025 Daily Future predictions

कुंभ राशिफल 3 अक्टूबर : कुंभ राशि वाले कर्ज न लें, धन की बचत पर दें ध्यान, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 3 October: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों में आज ऊर्जा से नई जिज्ञासा जागेगी और प्रेमी से मददगार बातचीत होगी।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 05:39 AM
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 3 अक्टूबर 2025: आज ऊर्जा से आपके भीतर नई जिज्ञासा जागेगी और मददगार बातचीत होगी। ध्यान से सुनें, साफ तरीके से अपने विचार साझा करें और ऐसे निमंत्रण स्वीकार करें जो आपके रिश्तों का दायरा बढ़ाएं, लेकिन शाम तक अपनी निजी सीमाओं का भी ध्यान रखें। आज आपकी सोच और बातचीत में ताजगी होगी। प्रैक्टिकल आइडियाज शेयर करें और मिल-जुलकर काम करें, लेकिन जरुरत से ज्यादा जिम्मेदारियां न लें। सोशल प्लान्स और निजी समय, दोनों में संतुलन बनाए रखें। कोई साफ-सुथरा संदेश किसी नए रिश्ते की शुरुआत करा सकता है। बस अपनी प्राथमिकताओं को सीधा और स्थिर रखिए ताकि नए मौकों का शांति से सामना कर सकें।

लव राशिफल: आज रिश्तों में खुली जिज्ञासा और हल्की-फुल्की ईमानदारी फायदेमंद रहेगी। अगर आप सिंगल हैं तो ग्रुप एक्टिविटी में शामिल हों और छोटी-छोटी बातचीत शुरू करें, साझा रुचि से गहरा रिश्ता बन सकता है। अगर रिश्ते में हैं तो छोटी-छोटी कोशिशों की कद्र करें और साथ में कोई आसान-सा प्लान बनाएं। पार्टनर की परीक्षा लेने के लिए घुमाफिरा कर इशारे न करें, अपनी जरूरतें सीधे और प्यार से बताएं। पार्टनर को स्वतंत्र फैसले लेने की जगह दें।

करियर राशिफल: कामकाज तब सुधरेगा जब आप अपने आइडियाज साझा करेंगे और मदद स्वीकार करेंगे। पहले जरूरी कामों की लिस्ट बनाएं और उन्हें एक-एक करके पूरा करें। साथ मिलकर काम करने से सीखने का मौका और काम में सुगमता आएगी। संदेश छोटे और साफ रखें ताकि कन्फ्यूजन न हो। अगर आप लीडर हैं तो टीम को साफ-साफ काम बताएं और हल्का प्रोत्साहन दें। ज्यादा प्लानिंग से बचें, प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट की जगह छोड़ें। शाम तक अपने काम की समीक्षा करें और सीखे हुए सबक नोट करें। छोटे-छोटे अपडेट आगे के लक्ष्य हासिल करने को आसान बनाएंगे और आपको शांत प्रगति का आनंद देंगे।

आर्थिक राशिफल: पैसों में स्पष्टता तभी आएगी जब आप साधारण ट्रैकिंग और साफ चुनाव करेंगे। आमदनी और खर्चे नोट करें और हल्का-सा सेविंग टारगेट रखें। गैर-जरूरी चीजों के लिए आज कर्ज न लें। अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तो बेसिक्स पर रिसर्च करें और स्थिर विकल्प चुनें। हर हफ्ते थोड़ी-थोड़ी सेविंग महीनों में बड़ा रूप ले लेगी। कोई दोस्त या घर का सदस्य प्रैक्टिकल आइडिया दे सकता है, उसे शांत मन से परखें। रिसीट्स संभालकर रखें और अनजाने खर्चों के लिए थोड़ा बैकअप बनाएं। हर हफ्ते के अंत में बजट को दोबारा देखें।

स्वास्थ्य राशिफल: आपकी एनर्जी संतुलित है> साधारण आदतें स्वास्थ्य लाभ देंगी। पर्याप्त नींद लें और हल्की मूवमेंट करें ताकि दिमाग ताजा रहे। काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लें, आंखों और कंधों को आराम दें। बिजी महसूस होने पर गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करें। पर्याप्त पानी पिएं और भूख लगने पर हल्का भोजन करें। देर रात न जागें। अगर दर्द या चिंता बनी रहे तो किसी हेल्थकेयर प्रोफेशनल से सलाह लें।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)