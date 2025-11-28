कुंभ राशिफल 28 नवंबर : कुंभ राशि वाले ऑफिस में बहस से रहें दूर, लग्जरी चीजों पर न करें खर्चा

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 28 November: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वाले आज प्यार में इगो को दूर रखें। आज पैसे की स्थिति भी मजबूत रहेगी।

Fri, 28 Nov 2025 05:57 AM

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 28 नवंबर 2025: आज प्यार में इगो दूर रखें। ऑफिस में आपका काम बढ़िया असर डालेगा और पैसे की स्थिति भी मजबूत रहेगी। बस सेहत पर भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है।

लव राशिफल: सुबह के समय रिश्ते में हल्की टकराहट हो सकती है, जिसकी वजह कोई पुराना रिश्ता या पुरानी याद बनेगी। कोशिश करें कि किसी तीसरे शख्स को अपने रिश्ते में न आने दें।आज सुनना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आज अपनी राय थोपने से बचें। आपका मकसद बस अपने पार्टनर को खुश रखना है। दोपहर के बाद माहौल बेहतर होगा। आप दोनों कहीं घूमने का प्लान भी कर सकते हैं। माता-पिता की तरफ से भी रिश्ते को लेकर सपोर्ट मिलने की संभावना है।सिंगल लड़कियों के लिए दिन बढ़िया है। किसी ऑफिस पार्टी या फंक्शन में नया प्रपोजल मिल सकता है।

करियर राशिफल: आपका रवैया ही आज आपकी पहचान बनेगा। मैनेजमेंट भी आपकी बातों और फैसलों पर भरोसा करेगा। मीटिंग में खुलकर बोलें- यह आपके पक्ष में जाएगा। नए काम लें, नई जिम्मेदारियां आपके लिए अच्छे नतीजे लाएंगी। बस ऑफिस में बहस से दूर रहें। अपनी छवि को किसी भी गलतफहमी से बचाकर रखें। जो लोग कानूनी काम, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, एडिटिंग या ऐनिमेशन से जुड़े हैं, उन्हें आज टैलेंट दिखाने का बढ़िया मौका मिलेगा। बिजनेस वालों को विदेश से फंड मिलने की संभावना है, जिससे काम और बढ़ेगा।

आर्थिक राशिफल: पैसे की आवक आज अच्छी रहेगी और खर्च करने का मूड भी बना रहेगा।दोपहर के बाद का समय इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज लेने के लिए ठीक है। बस ध्यान रखें, बड़ी–बड़ी लग्जरी चीजों पर ज्यादा खर्च न करें। घर खरीदने या घर की मरम्मत कराने पर भी विचार कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप के मसले सुलझेंगे और कुछ व्यापारी प्रमोटर्स से पैसा भी जुटाने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज रूटीन में एक्सरसाइज या योगा जोड़ने का अच्छा दिन है। कुछ लोगों को हल्का वायरल फीवर हो सकता है। बच्चों की आंखों से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं।बाहर का तला-भुना खाने से बचें। कोई भी हेल्थ समस्या को हल्के में न लें। जोड़ों में दर्द, माइग्रेन या महिलाओं से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

