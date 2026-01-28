Hindustan Hindi News
कुंभ राशिफल 28 जनवरी 2026: कुंभ राशि वालों को लवलाइफ में बड़ा सरप्राइज, ऑफिस चैलेंजिंग, फाइनेंस स्टेबल

संक्षेप:

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 28 January 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों को लवलाइफ में बड़ा सरप्राइज, ऑफिस लाइफ चैलेंजिंग, फाइनेंस स्टेबल, जानें कैसा रहेगा दिन 

Jan 28, 2026 05:37 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aquarius Horoscope Today 28 January 2026 : आपको लगातार अपने अपनों पर प्यार की बरसात करनी है। आपको लवलाइफ में बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। आपको काम में आज बड़े चैलेंज लेने होंगे, जिससे आप अपनी लाइफ में काबिलियत साबित कर सकेंगे। आपकी वेल्थ आज बहुत अच्छी है. आपको इस समय स्मार्ट फैसले करने हैं। आज रिलेशनशिप से जुड़े सभी विवादों का निपटारा कर लें, जिससे आप खुश रह सकें। आज प्रोफेशनल सक्सेस भी आपके खाते में जाएगी। फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे आज हेल्थ को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।

कुंभ लव राशिफल

आज लवलाइफ में बड़ा मुद्दा कोई नहीं रहेगा, हालांकि छोटी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको लवर को अच्छे से रखना है, जिससे आप दोनों अच्छा महूसस कर सकेंगे।आप दोनों मे आज अच्छे से कम्युनिकेशन होना चाहिए। आज प्यार फिजाओं में महक रहा है, इसिले किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो दोपहर बाद का समय अच्छा है। आज कुंभ राशि वालों को रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव लेने होंगे, जिससे आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। कुछ महिलाओं की आज शादी तय हो सकती है, क्योंकि आज कुछ महिलाएं अपने लवर को परिवार से मिलवाएंगी। आपको इस समय रिलेशनशिप को लेकर पार्टनर के साथ समन्वय से काम करना होगा। कोशिश करें कि तुरंत फैसले लेने के लिए ना भागें, सयंम से काम लें।

कुंभ करियर राशिफल

आज कुंभ राशि वालों की प्रोफेशन लाइफ चैलेंजिग रहेगी। आपकी लाइफ में ईगो को लेकर उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपको दिक्कत दे सकती है। आपको क्लाइंटस से परेशानी जैसे नेगेटिव फीडबैक मिल सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं को लेकर प्रभावित नहीं होना है। आज असंतुष्ट क्लािंट आपके लिए बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स से इन समस्याओं से छुटकारा पाना है। कुछ बिजनेसमैन के पास इनोवेटिव कॉन्सेप्ट होंगे जिन्हें वे आज ही लागू करना चाहेंगे।

कुंभ मनी राशिफल

आज कुंभ राशि के लोगों को पैसों को लेकर परेशानी सा सामना करना पड़ सकता है। किसी मित्र या भाई-बहन के साथ आर्थिक समस्या सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको किसी जरूरतमंद भाई-बहन को आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। कुछ महिलाएं घर का रेनोवेशन करेंगी या नई संपत्ति खरीदेंगी। आज का दिन म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट और शेयर मार्केट में आप निवेश करना चाहिए, इसके लिए आज का दिन अच्छा है। बिजनेसमैन को दोपहर में टैक्स से जुड़ी सभी पॉलिसी का निपटारा हो जाएगा।

कुंभ हेल्थ राशिफल

आज कुंभ राशि के लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आज बच्चों को खांसी, वायरल बुखार या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जो गंभीर नहीं होंगी। कुछ लोगों को स्किन पर चकत्ते भी हो सकते हैं, जिनके लिए चिकित्सा सहायता की जरूरत होगी। आपको गाड़ी चलाते समय सावधान रहना चाहिए, खासकर फिसलन वाले क्षेत्रों में चलते समय सावधान रहें। महिलाओं को पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उन्हें सीने से संबंधित मामूली दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप आज शराब और तंबाकू दोनों छोड़ने का भी फैसले ले सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और एस्ट्रोलॉजी और एजुकेशन सेक्शन को लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता में 17 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 10 साल से काम कर रही हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और भारतीय जनसंचार संस्थान से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। लाइव हिन्दुस्तान में धर्म में राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, हस्तरेखा, रत्न, व्रत-त्योहार पूजा-विधि और वैदिक ज्योतिष पर गहराई से पिछले 10 सालों से लिख रही हैं, खासकर पुराणों उपनिषदों को पढ़कर जुड़ी सही जानकारी पाठकों तक पहुंचाती रहीं हैं। इसके साथ ही करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रहती है। आज तक में करियर सेक्शन में तीन साल काम किया है और आज समाज अखबार और नवभारत टाइम्स अखबार में भी करियर से जुड़े आर्टिकल छपे हैं। करियर में एसएससी, लोक सेवा आयोग, स्कूल बोर्ड रिजल्ट, भर्तियों, सरकारी नौकरियों, प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ी खबरों पर भी लाइव हिन्दुस्तान में लिख रही हैं। खाली समय में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। और पढ़ें
