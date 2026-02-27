कुंभ राशिफल 27 फरवरी 2026: कुंभ वाले आंख बंद करके निवेश ना करें, लवलाइफ में बाहरी लोग दखल देंगे, चीजों को कंट्रोल करें
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 27 February 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।कुंभ वाले आंख बंद करके निवेश ना करें, लवलाइफ में बाहरी लोग दखल देंगे, चीजों को कंट्रोल करें
Aquarius Horoscope Today 27 February 2026 : आपको हर नए मौके को चैलेंज की तरह लेना चाहिए। आपका काम में कमिटमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आज लव अफेयर को अच्छा करने के लिए आप अच्छे पलों को देखें। आज आपके सामने छोटे फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं। आज आप अपनी स्वीटहार्ट को प्रपोज करने के लिए तैयार रहें और आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाएंगे। आपकी हेल्थ भी आज नॉर्मल रहेगी। आज किसी पर भी आंख बंद करके निवेश ना करें। आप आपके सामने कई चैलेंज तो आएंगे, लेकि आपकी पर्फोर्मेंस ऑफिस में अच्छी रहेगी। आप हेल्थ भी आज अच्छी है, छोटी-मोटी परेशानी ही आएंगी।
कुंभ लव राशिफल
आज आफको लव रिलेशनशिपर खास ध्यान रखना है। आपको कम्युनिकेशन अधिक से अधिक लव अफेयर में करना चाहिए। आपको पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर सावधान रहना चाहिए। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, दोपहर का समय आपके लिए अच्छा है। सिंगल लोगों को अपना प्यार मिल जाएगा। आपको इस समय बाहर के लोगों के अपनी पर्सनल लाइफ में दखल देने देंगे, तो आपके लिए आने वाले समय में बड़ी दिक्कत सामने आ सकती है, इसलिए अपनी लवलाइफ को बाहर के लोगों से सेव करें। अगर आप रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है कि आप शादी की डेट फिक्स कर लें।
कुंभ करियर राशिफल
आज आपको करियर में नए मौके मिलेंगे। आज आपके लिए जरूरी है कि आप सीनियर्स के साथ सभी इश्यूज सैटल करें। जो लोग मशीन और फाइनेंस हैंडल कर रहे हैं, वो लोद दोपहर के समय थोड़ा सावधान रहें। अगर नौकरी छोड़ने का मन बना रहे हैं, तो दोपहर के समय पेपर डाल सकते हैं, आपके पास इंटरव्यू के कॉल्स आएंगे। बिजनेसमैन आज नए पार्टनरों से मिलेंगे और नए डील को साइन करेंगे जिनसे कल मुनाफा होगा। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए देख रहे हैं, वो लोग अच्छी और पॉजिटिव खबर पाएंगे।
कुंभ मनी राशिफल
आज खर्चों को आउट ऑफ कंट्रोल ना जानें दें। आपके भाई बहन भी आज आपकी समृद्धि से खुश नहीं होगें, वो आपसे अधिक से अधिक फाइनेंस लेने की सोचेंगे। आज पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो स्टॉक और प्रोपर्टी में पैसा निवेश कर सकते हैं। आज किसी को बड़ी रकम उधार बिल्कुल ना दें, आपको इसके वापस मिलने के चांस बहुत कम होंगे। आज इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद रहे हैं, तो आप आज का दिन चुन सकते हैं। आज महिलाएं घर को रेनोवेट करा सकती है, आज लोग को बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, वो लोग सभी ड्यूज क्लियर कर लेंगे।
कुंभ हेल्थ राशिफल
स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। खूब पानी पीना और प्रोटीन और विटामिन से भरपूर भोजन का सेवन करना अच्छा है। आपको अपने रुटीन में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं, इसलिए खास ध्यान रखें। आपको अगर लंबे समय तक हेल्दी रहना है, तो शराब और तंबाकू को छोड़ दें। आपको इस समय जंक फूड भी कम से कम खाना चाहिए। आज महिलाओं को दांतों से जुड़ी परेशानी से जूझना पड़ेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
