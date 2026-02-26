कुंभ राशिफल 26 फरवरी 2026: कुंभ राशि वाले इस समय रिस्क को लेकर सोचें, स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, पढ़ें राशिफल
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 26 February 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।कुंभ राशि वाले पैसा उधार उतना ही दें, जितना अफोर्ड कर सकते हैं, काम में ओवरलोडिंग से बचें
Aquarius Horoscope Today 26 February 2026 : कुंभ राशि के लोग लीडरशिप के लिए पैदा हुए हैं। आप इसे साबित कर सकते हैं। आपको इस लवलाइफ में बेस्ट पलों को देखना है। आपको प्रोफेशनल चैलेंज को पूरी केयर के साथ हैंडल करना है। आपके पास पैसा आएगा। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी रहेगी। आपको इस समय अच्छा लवर बनना होगा, वो भी एक पॉजिटिव नोट के साथ। आप प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस की उम्मीद कर सकता है। इस सफलता कोअच्छी हेल्थ और फाइनेंस का भी आज सपोर्ट मिलेगा।
कुंभ लव राशिफल
आज लवअफेयर को आपको सभी परेशानियों से फ्री रखना है। आपका एटीट्यूड लवलाइफ में खास माना जाएगा। इस समय आपको बहस को अवाइड करना है, अगर आपके पास असहमतिया भी क्यों ना हों। आज कुछ इश्यू आपके कंट्रोल से बाहर हो जाओगे। जो लोग रिलेशनशिप मेंनए हैं, वो लोग दोपहर का समय आप दोनों एक साथ बिता सकते हैं, जिससे वो एक दूसरे को जान और समझ सकें। आज कम्युनिकेसन भी लव अफेयर में खास रहेगा। आज का दिन अपने ए्क्स लवर के साथ वापस जाने के लिए अच्छा है। कुछ सिंगल लोगों को आज खुशियां मिलेगी, उनके वापस के रिलेशनशिप में जाकर।
कुंभ करियर राशिफल
आपको इस समय रिस्क को लेकर सोचना चाहिए, जब आप नया प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो। आपको इस समय आलोचना झेलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यह आपको आगे से स्टेज में मदद करेगा। आज कुछ महिलाएं मीटिंग्स में डेडलाइन से पहले काम कर लेंगी, इससे आपका क्लाइंट भी इंप्रेस होगा। जिन लोगों ने अभी- अभी आर्गनाइजेशन को ज्वाइन किया है, उन्हें टीम सेशन में अभी बहुत वोकल होना होगा। बिजनेसमैन वाले लोग आज किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे, इसके लिए आप आज का दिन चुन सकते हैं। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, वित्त, वास्तुकला और कानून से जुड़े क्षेत्रों में काम करते हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर मिलेंगे।
कुंभ मनी राशिफल
आज वेल्थ आपके फेवर में रहेगी।इसके कारण ही आप बड़े फैसले ले पाएंगे। आज के दिन का इस्तेमाल आप स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए भी कर सकते हैं। आज महिलाएं परिवार और रिश्तेदारों, दोस्तों से जुड़े आर्थिक और प्रोपर्टी के इशयूज को सुलझा लेंगी। आज आप पैसा दान में भी दे सकते हैं। जो लोग बिजनेस में है, वो लोग सावधान रहें, खासकर अगर नई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो।
कुंभ हेल्थ राशिफल
आज कुंभ राशि वाले अधिक एनर्जेटिक फील करेंगे, यह आपकी लाइफस्टाइल में भी रिफलेक्ट होगा। आप भी आज एडवैंटर्स स्पोर्ट्स में अच्छे से भाग लेंगे। आज कुछ सीनियर्स को छाती से जुड़े इंफेक्शन का खतरा भी हो सकता है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वो रात में टूव्हीलर में चढ़ने से बचें। बच्चों में वायरल फीवर और गले में दर्द हो सकता है। रसोई में काम करते समय महिलाओं को सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि मामूली जलन हो सकती है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां