Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius Horoscope Today Aaj Ka Kumbh Rashifal 25 October 2025 Daily Predictions
कुंभ राशिफल 25 अक्टूबर : कुंभ राशि वाले ऑनलाइन खरीदारी या किसी लालच भरे सौदे से रहें दूर, बचत पर दें ध्यान

कुंभ राशिफल 25 अक्टूबर : कुंभ राशि वाले ऑनलाइन खरीदारी या किसी लालच भरे सौदे से रहें दूर, बचत पर दें ध्यान

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 23 October: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पैसों के मामले में आज कुंभ राशि वालों के लिए सावधानी ही सबसे अच्छा रास्ता है। 

Sat, 25 Oct 2025 05:53 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 25 अक्टूबर 2025: आज आपका मन हल्का रहेगा। सकारात्मक विचार आएंगे और आप लोगों की मदद के लिए तैयार रहेंगे। सोच साफ रहेगी और दिमाग में कई नए आइडिया आ सकते हैं। इन विचारों को अपने दोस्तों या सहकर्मियों से शेयर करें। आज बातचीत फायदेमंद साबित होगी। लोगों की बातें ध्यान से सुनें, विनम्र रहें और अपने अनुभव से उनकी मदद करें। आज का दिन व्यवहारिक सोच और बैलेंस के साथ बिताएं। इससे न सिर्फ रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि आने वाले दिनों के लिए अच्छे मौके भी बनेंगे। आपकी जिज्ञासा और समझदारी आज आपको नए अवसर दिखाएगी। किसी काम में नया तरीका अपनाने की कोशिश करें, जो समय और मेहनत दोनों बचाएगा। सहकर्मियों के साथ सहयोग बनाए रखें, लेकिन खर्च पर थोड़ी सावधानी जरूरी है। फिजूलखर्ची से बचें और दिन के अंत में खुद को थोड़ा वक्त दें। शांत मन से अपने आने वाले लक्ष्यों की रूपरेखा बनाएं। दिन आपके पक्ष में रहेगा।

लव राशिफल: आज दिल की बातें जुबान पर आने को बेताब हैं। किसी नए व्यक्ति से बातचीत या कोई पुराना रिश्ता अच्छा हो सकता है। अपने शब्दों में नरमी रखें और सच्चे मन से तारीफ करें। यही आपका आकर्षण बनेगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी ग्रुप चैट या कार्यक्रम के जरिए किसी खास से मुलाकात हो सकती है। जिनका रिश्ता पहले से है, वे अपने साथी के साथ कुछ शांत पल बिताएं- जैसे शाम की सैर, या दिल से की गई छोटी-सी बातचीत। साथी की बात ध्यान से सुनें और उनके छोटे-छोटे इशारों को समझें। यही भरोसे की नींव बनेगा।

ये भी पढ़ें:4 दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व आज से, जानें हर दिन का महत्व, संध्या अर्घ्य टाइम

करियर राशिफल: कामकाज में आज आपकी स्पष्ट सोच और योजनाएं सफलता दिला सकती है। किसी भरोसेमंद साथी से राय लें और मिलकर आगे की दिशा तय करें। अपने कामों की सूची को व्यवस्थित रखें ताकि उलझन न हो। टीम में सहयोग करें, पर ध्यान अपने मुख्य दायित्वों पर रखें। काम करने के तरीके में छोटा बदलाव बड़ा फर्क ला सकता है। नई चीजें सीखने के लिए खुद को ओपन रखें और आज के दिन को अपने निकट भविष्य के लक्ष्य पूरे करने की दिशा में लगाएं।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आज सावधानी ही सबसे अच्छा रास्ता है। खर्च से पहले अपनी जरूरतें और प्राथमिकताएं तय करें। ऑनलाइन खरीदारी या किसी लालच भरे सौदे से दूर रहें। अगर बचत शुरू करना चाहते हैं तो छोटी रकम से आदत डालें। किसी भरोसेमंद परिवारजन या दोस्त से राय लेना समझदारी होगी। रोजमर्रा के खर्चों में थोड़ी कटौती करें- जैसे बाहर खाने के बजाय घर का खाना, या बेवजह की चीजों से परहेज करें। हर खर्च का छोटा सा रिकॉर्ड रखना आगे काम आएगा।

ये भी पढ़ें:सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

स्वास्थ्य राशिफल: आपकी ऊर्जा स्थिर है, बस उसे सही दिशा में खर्च करने की जरूरत है। दिन में थोड़े-थोड़े अंतराल पर आराम लें और सोने-जागने का समय नियमित रखें। हल्का और पौष्टिक भोजन करें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। सुबह या शाम की छोटी सैर और कुछ मिनटों का स्ट्रेचिंग शरीर को स्वस्थ बनाए रखेगी। अगर मन में तनाव हो तो गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करें। भारी काम या देर रात स्क्रीन टाइम से बचें ताकि नींद गहरी और सुकूनभरी रहे।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने