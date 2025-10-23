Hindustan Hindi News
कुंभ राशिफल 23 अक्टूबर : कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा अच्छा, आर्थिक लाभ के योग

कुंभ राशिफल 23 अक्टूबर : कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा अच्छा, आर्थिक लाभ के योग

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 23 October: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रह सकता है।

Thu, 23 Oct 2025 05:53 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 23 अक्टूबर 2025: आज आपकी सोच और टीम के साथ काम करने की क्षमता आपको सही दिशा दिखाएगी। नए विचार आएंगे जो आपके निजी और पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आपकी अलग और नए आइडिया आज चमकेंगे। संभव है कि आप कुछ ऐसे आइडिया लाएं जो दूसरों का ध्यान खींचें या उन्हें प्रेरित करें। आपके विचार आसानी से दिमाग में आएंगे और लोगों से जुड़ने की क्षमता मजबूत रहेगी। आज अपने आइडिया शेयर करने या किसी परियोजना में सहयोग करने का दिन है। अपनी रचनात्मकता को रोकें नहीं। पहला कदम उठाएं और इसे सफलता में बदलें। सोच और भावनाओं में संतुलन बनाए रखें, नए मौके अपने आप सामने आएंगे।

लव राशिफल: आज आपके प्रेम जीवन में भावनाओं की स्पष्टता रहेगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ईमानदार बातचीत और छोटे-छोटे अच्छे काम से आपका रिश्ता मजबूत होगा। मीठी बातें पुराने झगड़े या गलतफहमियों को दूर कर सकती हैं और दिल को सुकून देंगी। सिंगल्स के लिए कोई ऐसा मिल सकता है जो आपकी अलग सोच और अंदाज की कद्र करे। लोग आपकी समझदारी और अच्छा स्वभाव देखेंगे। अपने शब्दों में नरमी रखें और दिखाएं कि आप परवाह करते हैं। परिवार के साथ समय बिताना भी दिल को खुश कर देगा।

करियर राशिफल: आपकी अलग सोच आज काम में सबसे बड़ा फायदा दिलाएगी। कोई नया आइडिया, तरीका आज दूसरों का ध्यान खींच सकता है। आज टीम के साथ काम करना, नए लोगों से मिलना और आइडिया शेयर करना अच्छा रहेगा। नई चीजें सीखने या किसी नए तरीके को अपनाने के लिए खुले रहें। अगर कोई छोटी चुनौती आए तो निराश न हों। इसे सीखने और सुधारने का मौका समझें। सीनियर्स आपके काम और पहल की सराहना करेंगे और जूनियर आपकी मदद को पसंद करेंगे। आपका ध्यान और उत्साह पूरी टीम को प्रेरित करेगा।

आर्थिक राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और सुधार के मौके भी हैं। आप नए तरीके से पैसा कमाने या बचाने के विकल्प खोज सकते हैं। अनावश्यक जोखिम न लें और सोच-समझकर निर्णय लें। कोई छोटा लाभ या बोनस आपको बजट बेहतर बनाने में मदद करेगा। आज वित्तीय अनुशासन और समझदारी से मन को शांति मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक आराम जरूरी है। स्क्रीन से ब्रेक लें और बाहर प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं। हल्की कसरत, स्ट्रेचिंग या गहरी सांस लेने से दिमाग ताजा रहेगा। हल्का और पौष्टिक खाना खाएं और पर्याप्त पानी पिएं ताकि दिनभर एनर्जी बनी रहे।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
