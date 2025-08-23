कुंभ राशिफल 23 अगस्त : कुंभ राशि वाले आज समझदारी से लें फैसले, तरक्की के मिलेंगे मौके

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 23 August: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आज कुंभ राशि वालों के पास जीवन के विभिन्न पहलुओं में तरक्की के मौके उपलब्ध हैं।

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 23 अगस्त 2025: आज कुंभ राशि वालों के पास जीवन के विभिन्न पहलुओं में तरक्की के मौके उपलब्ध हैं। रिश्तों को मजबूत बनाने पर फोकस करें। कार्यस्थल पर सफलता हासिल करने के लिए अपनी स्किल को बेहतर बनाएं। आर्थिक मामलों में सकारात्मक दिन है। यह आपको आय के नए साधनों को एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने डेली रूटीन में हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करके स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। आने वाली नई संभावनाओं के लिए तैयार रहें।

लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ खुशहाल और रोमांटिक रहेगी। इगो को दूर रखना जरूरी है। बेकार की बातों पर बहस करने से बचें।पार्टनर के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सपोर्ट करें। कुछ फीमेल्स को रिलेशनशिप में गुस्सा आ सकता है क्योंकि उनके पर्सनल स्पेस के साथ समझौता हो सकता है। ऑफिस रोमांस से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। विवाहित लोगों को इससे बचना चाहिए। पेरेंट्स आपके रिलेशनशिप को अप्रूव कर सकते हैं। वहीं, कुछ फीमेल्स को मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग रोमांटिक वेकेशन पर जाना चाहते हैं, वह दोपहर के बाद प्लान बना सकते हैं।

करियर राशिफल : प्रोफेशनल लाइफ में स्किल को बेहतर बनाएं और एक्टिव रहें। यह अपने काम पर फोकस करने का अच्छा समय है, जिसमें क्रिएटिव और रणनीतिक रूप से योजना बनाने की जरुरत हो। सीखने और आगे बढ़ने के मौकों की तलाश करें। चाहे अतिरिक्त ट्रेनिंग लेना हो या मेंटर की एडवाइस लेना हो। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने पर कार्यों के प्रॉडक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। चुनौतियों का पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सामना करने पर, आप भविष्य की सफलता के लिए मजबूत नींव बना सकेंगे। याद रखें कि, निरंत प्रयास आपको अपने करियर गोल्स के करीब ला सकता है।

आर्थिक राशिफल : आर्थिक मामलों में यह बजट की समीक्षा करने का उत्तम दिन है। निवेश के नए विकल्पों को एक्सप्लोर करें या बचत करें। अपने खर्च करने की आदतों को लेकर सतर्क रहें। विश्वसनीय सोर्स से सलाह लें, अगर जरुरत हो। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के कई मौके उपलब्ध होंगे, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले आपको सावधानी से प्लानिंग करने की सलाह दी जाती है। मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में जानकारी रखें। कई अवसर मिल सकते हैं, इसलिए धन का प्रबंधन समझदारू से करें।

स्वास्थ्य राशिफल : अपने डेली रूटीन में बैलेंस बनाने पर फोकस करें। फिजिकल एक्टिविटीज में शामिल हों, जो आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाए। अपने डाइट पर ध्यान दें और शरीर को पोषक तत्व प्रदान करने वाले फूड का सेवन करें। मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। इसलिए माइंडफुलनेस एक्टिविटी या मेडिटेशन करें। जिससे मन को शांत रखने में मदद मिले।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com