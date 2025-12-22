Hindustan Hindi News
कुंभ राशिफल 22 दिसंबर 2025 : कुंभ राशि वाले आज प्लानिंग बनाकर करें काम, रोजाना के छोटे खर्चों पर दें ध्यान

संक्षेप:

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 22 December: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन प्लानिंग बहुत जरूरी है।

Dec 22, 2025 07:07 am IST
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 22 दिसंबर 2025: आज दिमाग में अच्छे और नए आइडिया आएंगे। आपको इन आइडियाज को प्यार और शांति के साथ लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज के दिन नए लोगों से मिलना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। किसी बात को जानने को लेकर जिज्ञासु बने रहें। आज आसान सवाल पूछें और धीरे-धीरे कुछ नया भी सीखते रहें। आज का दिन मुस्कुराते रहने का है। इससे आपकी बातें आसानी से बनेंगी।आज नए आइडिया और नए संपर्क आपके लिए नए मौके लेकर आएंगे। क्लियर बोलें, ध्यान से सुनें और जो काम की बात हो उसे नोट कर लें। आज कोई एक छोटा नया सीखने वाला काम शुरू करें और नए लोगों से फिर संपर्क बनाए रखें। अपना प्लान किसी भरोसेमंद व्यक्ति से शेयर करें। सही चीज की जिज्ञासा आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी।

लव राशिफल: आज लव लाइफ अच्छी रहेगी। प्रेमी के साथ अच्छे से बातचीत करेंगे और खुशियों के पल साथ में बिताएंगे। जो आपके दिल में है, उसे सरल शब्दों में कहें और पार्टनर की बात ध्यान से सुनें। अगर सिंगल हैं तो किसी ग्रुप, क्लास या मीटिंग में जाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। छोटी बातचीत आगे चलकर बेहद ही खास बन सकती है। सामने वाले की जगह और भावनाओं का सम्मान करें। छोटी-छोटी अच्छाइयां जैसे मदद करना या तारीफ करना भरोसा बढ़ाने का काम करेगी। दिल हल्का रखें और भावनाओं में धैर्य रखें। रोज के छोटे पलों को साथ मिलकर एन्जॉय करें।

करियर राशिफल: कामकाज में आपके नए आइडिया तब पसंद किए जाएंगे जब आप उन्हें आसान तरीके से समझाएंगे। किसी काम को उदाहरण या छोटे प्लान के साथ शेयर करें। टीम के साथ काम करने से फायदा होगा। आप आज के दिन सवाल पूछें और सलाह मानें। आज लंबी बहस से बचें, बात सीधी और क्लियर रखें। कोई छोटा डेमो या नोट आपको सीनियर्स और साथियों का सपोर्ट दिला सकता है। जो फीडबैक मिले उसे लिख लें, यह आगे आपके काम आएगा। छोटी सफलता पर खुश रहें और मदद करने वालों को धन्यवाद अवश्य कहें।

आर्थिक राशिफल: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन प्लानिंग बहुत जरूरी है। रोजाना के छोटे खर्चों पर ध्यान दें और उन्हें अपने टारगेट से जोड़कर देखें। हर हफ्ते थोड़ा-थोड़ा बचाने की आदत डालें। अगर कोई ऑफर बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो पहले अच्छे से उसे चेक कर लें। खर्च का प्लान घर के किसी सदस्य से शेयर करें, दूसरे की राय आज फायदेमंद हो सकती है। फालतू खर्च कम करें। कोई चीज खराब हो गई है तो उस चीज को बदलने की बजाय ठीक कराने पर विचार करें। आज खर्च और बचत को किसी आसान तरीके से नोट करते रहें।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वस्थ रहने के लिए आज एक तय रूटीन बनाना फायदेमंद रहेगा। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें और खाने के बाद थोड़ी देर टहलें। पानी बार-बार पिएं और हल्का, ताजा खाना खाएं। मन को शांत रखने के लिए थोड़ी देर गहरी सांस लेने वाली एक्सरसाइज या हल्का योग करें। मीठा कम खाएं और मोबाइल-स्क्रीन से बीच-बीच में आंखों को आराम दें। दिन में थोड़ी देर आराम या पढ़ाई करना आपको फिर से एनर्जी देगी। दिनभर मुस्कुराते रहें, इससे मन भी हल्का रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
