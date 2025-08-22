कुंभ राशिफल 22 अगस्त: कुंभ राशि वाले आज धैर्य से लें काम, लव लाइफ में होंगे बदलाव

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 22 August: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आज कुंभ राशि वालों को खुद में सुधार लाने और रिश्तों को मजबूत बनाने के कई मौके मिलेंगे।

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 22 अगस्त 2025: आज कुंभ राशि वालों को खुद में सुधार लाने और रिश्तों को मजबूत बनाने के कई मौके मिलेंगे। प्रोफेशनल लाइफ की जिम्मेदारियों के साथ पर्सनल लाइफ को आरामदायक बनाने के लिए संतुलन बनाए रखने पर फोकस करें। चुनौतियों का धैर्य के साथ सामना करें। थोड़ा दिमाग लगाएं। आज स्वंय ही तरक्की के मौके मिल सकते हैं।

लव राशिफल- लव लाइफ में अहंकार न टकराने दें। साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करें। तीखी बहस से बचें। कुंभ राशि के कुछ जातकों का रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है। इस रिश्ते से बाहर आ सकते हैं। लव लाइफ में थोड़े बदलाव होंगे। आज आप अप्रूवल के लिए परिजनों से प्रेमी की मुलाकात करा सकते हैं। दोपहर के बाद का समय प्रपोज करने के लिए अच्छा है। आप बिना किसी संकोच के क्रश को प्रपोज कर सकते हैं।

करियर राशिफल- ऑफिस में परफॉर्मेंस से जुड़ी समस्या रहेगी। जिम्मेदारियों से न भागे। कुछ कार्यों के चलते आपको क्लाइंट के ऑफिस ट्रैवल करना पड़ सकता है। आईटी, हेल्थकेयर, ट्रांसपोर्ट, आर्किटेक्चर, एनिमेशन, फाइनेंस और एविएशन प्रोफेशनल्स को विदेश में कई मौके मिलेंगे। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, वह दिन की शुरुआत में जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। शाम से पहले नई कॉल आना शुरू हो जाएंगी।

आर्थिक राशिफल : छोटी-मोटी आर्थिक समस्याएं रहेंगी, लेकिन इससे आपका डेली रूटीन प्रभावित नहीं होगा। हालांकि, फाइनेंसशियल डिसीजन लेते समय थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है। आप दोस्त से पैसे उधार ले सकते हैं और म्युचूअल फंड या फिक्स डिपोजिट में निवेश कर सकते हैं। घर में धन से जुड़े वाद-विवादों से बचने की कोशिश करें। धन का प्रबंधन होशियारी से करें। जोखिम भरा बिजनेस एक अच्छा आइडिया नहीं है।

स्वास्थ्य राशिफल- आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपमें ऊर्जा भरपूर रहेगा। यह फिजिकल एक्टिविटीज पर फोकस करने का बेस्ट टाइम है। रेगुलर एक्सरसाइज करें। हेल्दी डाइट लेना न भूलें। इससे एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा। आपमें उत्साह भरपूर रहेगा, लेकिन आराम करने के लिए थोड़ा टाइम निकालें। थकान से बचने के लिए अपनी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखें।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

