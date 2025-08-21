कुंभ राशिफल 21 अगस्त: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगी सफलता

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 20 August: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज आर्थिक मामलों में ज्यादा समस्याएं नहीं रहेंगी।

Thu, 21 Aug 2025 06:11 AM

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 21 अगस्त 2025: लव लाइफ की दिक्कतों को सुलझाने की कोशिश करें। पार्टनर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। कार्यस्थल पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। आज आर्थिक मामलों में ज्यादा समस्याएं नहीं रहेंगी, लेकिन धन के मामले में सतर्क रहें। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

लव राशिफल : ऑफिस रोमांस से दूरी बनाएं, ताकि इसका फैमिली लाइफ पर कोई प्रभाव न हो। आज कुछ लोगों का रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है। इससे बाहर निकलना ही अच्छा रहेगा। प्रेमी को अपना ओपिनियन शेयर करते समय थोड़ा सतर्क रहें। प्रेमी आपके इरादे में गलती निकाल सकते हैं। कुंभ राशि के सिंगल जातकों की आज नए लव लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं या दोस्ती रिलेशनशिप में बदल सकती है। कुछ मैरिड फीमेल्स की एक्स-लवर से मुलाकात संभव है, लेकिन इससे वैवाहिक जीवन खतरे में आ सकता है।

करियर राशिफल : आज कुंंभ राशि वालो को प्रोफेशनल लाइफ में अपार सफलता मिलेगी। हालांकि, आपको क्लाइंट को हैंडल करते समय थोड़ा सतर्क रहना होगा। आपके एटिट्यूड की समीक्षा की जा सकती है। यह आपके लिए काफी मुश्किल भरा समय हो सकता है। कार्यस्थल पर कई समस्याएं रहेंगी, लेकिन आपको सिचुएशन हैंडल करना होगा। जिन लोगों का इंटरव्यू है, वह आज कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं। हेल्थकेयर,आईटी, हॉस्पिटैलिटी, बैकिंग और आर्किटेक्चर प्रोफेशनल्स को विदेश जाने के नए मौके मिलेंगे। बिजनेसमेन कॉन्फिडेंस के साथ नए एरिया में ट्रेड लेने का प्लान बना सकते हैं।

आर्थिक राशिफल : आज कुंभ राशि वालों को आर्थिक मामलों में कई मौके मिलेंगे। होशियारी से आर्थिक फैसले लेने पर आपको निवेश या बिजनेस से प्रॉफिट होगा। बिना रिसर्च के जल्दबाजी में कोई फाइनेंसशियल कमिटमेंट न लें। बचत और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें। इससे आर्थिक स्थिरता आएगी। आय के अप्रत्याशित स्त्रोतों पर नजर रखें और इनका लाभ उठाने के लिए तैयार रहें।

स्वास्थ्य राशिफल : आज अपने ओवर ऑल हेल्थ पर फोकस करें। फिजिकल एक्टिविटी में शामिल हों। हेल्दी डाइट लें। पर्याप्त आराम करें। इससे एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा। अगर आपको स्ट्रेस फील होरहा है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज जैसे योग या मेडिटेशन करें। हेल्दी लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास लंबे समय तक लाभकारी साबित होगा। सेल्फकेयर को पहली प्राथमिकता दें ।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

