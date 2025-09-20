कुंभ राशिफल 20 सितंबर : कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, वाद-विवाद से रहें दूर

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 18 September: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वाले वर्कप्लेस पर वाद-विवाद से दूर रहें और सहकर्मियों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखें।

Sat, 20 Sep 2025 05:59 AM

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 20 सितंबर 2025: लव लाइफ में अच्छे पलों का आनंद लें। प्रोफेशनल चुनौतियों से निपटें और खर्चों पर कंट्रोल रखो। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लवर के साथ ज्यादा टाइम बिताएं। प्रोफेशनल शेड्यूल व्यस्त रहेगा लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।

लव राशिफल: लव अफेयर में इगो छोड़ो। प्रेमी के साथ ज्यादा टाइम साथ में बिताएंगे। लेकिन ऐसी बातें न करें जो लवर को नाराज कर दें। धैर्य से सुनें। इससे पुराने जख्म भरेंगे। गिफ्ट्स से लवर को सरप्राइज दे सकते हैं। दिन का दूसरा भाग शादी के बारे में बात करने के लिए अच्छा है। कुछ महिलाएं आज माता-पिता से लव अफेयर पर बात कर सकती हैं। दिन अच्छा रहेगा।

करियर राशिफल: वर्कप्लेस पर वाद-विवाद से दूर रहें और सहकर्मियों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखें। क्लाइंट्स से बात करते समय कम्युनिकेशन स्किल्स का उपयोग करें। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। जो बैंकिंग, फाइनेंस या अकाउंटिंग सेक्टर में हैं उन्हें हिसाब करते समय सावधान रहना होगा। जिनके जॉब इंटरव्यू हैं, वे आसानी से क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। ट्रेडर्स को आज गवर्नमेंट पॉलिसीज से जुड़ी दिक्कत हो सकती है।

आर्थिक राशिफल : दिन का पहला भाग धन के मामले में प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन शाम होते-होते सब बेहतर हो जाएगा। दोस्तों के साथ धन को लेकर बहस करने से बचें, इससे मानसिक तनाव हो सकता है। प्रॉपर्टी-रिलेटेड समस्याओं में इंटरफेयर करते समय सावधान रहें। इससे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर बिजनेस के लिए फंड्स जुटाने में सफल होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल : दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें और डाइट का भी ध्यान रखें। सीनियर्स दवाईयां खाना न छोड़ें। अच्छा फील न करने पर डॉक्टर से कंसल्ट करें। जिनको कार्डियक या लिवर संबंधित समस्याएं हैं, वे आज ज्यादा सावधान रहें। ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखें ताकि तनाव न हो। दिन का दूसरा भाग अल्कोहल और तंबाकू छोड़ने के लिए भी अच्छा है। महिलाओं और बच्चों को ओरल हेल्थ की भी प्रॉब्लम हो सकती है।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com