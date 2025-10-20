कुंभ राशिफल 20 अक्टूबर : कुंभ राशि वालों को आज होगा धन लाभ, हर काम में सफलता मिलने के हैं योग

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 20 October: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों को आज धन लाभ हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी होगी।

Mon, 20 Oct 2025 05:49 AM

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 20 अक्टूबर 2025: प्यार भरा रिश्ता बनाए रखें और काम से जुड़ी टेंशन को अपनी दिनचर्या पर हावी न होने दें। धन लाभ होगा, जिससे समझदारी से निवेश करने का मौका मिलेगा।

लव राशिफल: आज आपका प्यार भरा रिश्ता रचनात्मक रहेगा। पार्टनर चाहता है कि आप रोमांस में थोड़ा ज्यादा खुलकर अपनी भावनाएं शेयर करें। ध्यान रखें, प्रेमी के निजी जीवन में दखल न दें और किसी तीसरे को अपने रिश्ते पर हावी न होने दें। अगर किसी से दिल की बात कहना चाहते हैं तो दोपहर के बाद का समय बेहतर रहेगा। जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उन्हें भी आज नया प्यार मिल सकता है। शादीशुदा जातक ऑफिस रोमांस से दूरी बनाए रखें।

करियर राशिफल: ऑफिस में नए काम मिलेंगे जो आपको पूरे दिन व्यस्त रखेंगे। आईटी, एनीमेशन या आर्किटेक्चर से जुड़े लोगों को कुछ तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे काम दोबारा करना पड़ सकता है। क्लाइंट्स को अपने कम्युनिकेशन स्किल से इंप्रेस करें। अगर आज इंटरव्यू है, तो आत्मविश्वास बनाए रखे। सफलता मिल सकती है। व्यापारी वर्ग को लाइसेंस या सरकारी दस्तावेजों से जुड़ी हल्की परेशानियां हो सकती हैं, इन्हें समय रहते सुलझा लें।

आर्थिक राशिफल: धन लाभ के योग हैं। आज आप जमीन, घर या कोई कीमती सामान जैसे ज्वेलरी या इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीद सकते हैं। महिलाएं किसी पुराने आर्थिक विवाद को सुलझा सकती हैं। पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा मामला भी निपट सकता है। अगर शेयर मार्केट या किसी सट्टे में निवेश की सोच रहे हैं, तो पहले मार्केट की स्थिति अच्छे से समझ लें, वरना नुकसान हो सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या महिलाओं को परेशान कर सकती है। नींद पूरी लें ताकि मानसिक ऊर्जा बनी रहे, योग इसमें मदद करेगा। बुजुर्ग यात्रा के दौरान सावधान रहें, खासकर पहाड़ी इलाकों में। फर्स्ट एड किट जरूर अपने पास रखें। दोपहर के बाद का समय जिम जॉइन करने या किसी लंबी ड्राइव/ट्रिप पर जाने के लिए शुभ है।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com