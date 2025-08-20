कुंभ राशिफल 20 अगस्त: कुंभ राशि वालों को आज मिलेंगे नए मौके, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 20 August: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन नए मौकों से भरपूर रहेगा। परिवर्तनों को स्वीकार करें।

Wed, 20 Aug 2025 06:06 AM

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 20 अगस्त 2025: आज का दिन नए मौकों से भरपूर रहेगा। परिवर्तनों को स्वीकार करें। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। लव,करियर हो हेल्थ का मामला हो। खुले विचार रखें। इससे लाइफ में नए अनुभव मिलेंगे। बातचीत में स्पष्टता रखें। साथी से अपने दिल की बात खुलकर व्यक्त करें। इससे आप चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर सकेंगे।

लव राशिफल : आज लव लाइफ में कम्युनिकेशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर के साथ अपने फ्यूचर प्लान और सपने डिस्कस करें। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। सिंगल जातक किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अपने अंतर्मन पर भरोसा रखें और नए प्रयास के लिए आगे बढ़ें। नए प्यार का स्वागत करने के लिए तैयार रहें, लेकिन सीमाओं का भी ध्यान रखें।

करियर राशिफल : आज प्रोफेशनल लाइफ में बड़े डिसीजन लेने का परफेक्ट दिन है। चैलेंजिंग टास्क को हैंडल करने के लिए आपमें स्पष्टता और दृढ़ निश्चय जरूर होना चाहिए। आज आप लीडरशिप स्किल से अपार सफलता अर्जित करें। सहकर्मी और सीनियर्स आपकी तारीफ करेंगे। मान-सम्मान कमाएंगे। आज का दिन नए आइडियाज शेयर करने या अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने का समय है। खुद पर भरोसा रखें। इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। हालांकि, बहुत सोच-समझकर कोई फैसला लें।

आर्थिक राशिफल : आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी बेच या खरीद सकते हैं। दोपहर के बाद दान-पुण्य के कार्यों के लिए अच्छा दिन है। आज आप स्टॉक,ट्रेड या नए बिजनेस में इनवेस्ट कर सकते हैं। कुछ फीमेल्स घर में चल रहे आर्थिक विवादों को सुलझाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स,फैशन एक्ससेसरीज और ट्रांसपोर्ट से जुड़े बिजनेसमेन को अच्छा रिटर्न मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल : आज आपको ज्यादा हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। इससे आप एडवेंचर ट्रिप पर जा सकते हैं। हालांकि, आज सीनियर्स को जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है। डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता होगी। ऑफिस का प्रेशर घर न लाएं। खूब पानी पीएं। हरी सब्जियां और फल का सेवन ज्यादा करें।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com