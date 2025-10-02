कुंभ राशिफल 2 अक्टूबर : कुंभ राशि वालों की धन की स्थिति अच्छी, आज हो सकता है फायदा

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 2 October: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन क्रिएटिव रहेगा। दोस्त और नजदीकी लोग पूरा साथ देंगे।

Thu, 2 Oct 2025 05:53 AM

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 2 अक्टूबर 2025: आज का दिन क्रिएटिव रहेगा। दोस्त और नजदीकी लोग पूरा साथ देंगे और काम में भी आसानी से प्रगति होगी। फाइनेंस स्थिर रहेगा और स्वास्थ्य के मामले भी सही रूटीन से बेहतर महसूस करेंगे।आज अपने आइडियाज को सही तरह से इस्तेमाल करने का दिन है। दोस्त और करीबी लोग तुम्हारा हौसला बढ़ाएंगे जिससे सफर आसान लगेगा। काम से जुड़े मौके सामने आ सकते हैं। पैसों की स्थिति पॉजिटिव रहेगी और बैलेंस रूटीन व आराम करने से स्वास्थ्य बेहतर होगा।

लव राशिफल: रिलेशनशिप में आज अपनापन रहेगा। कपल्स को दिल से बातें करने और हंसी-मजाक का मौका मिलेगा जिससे रिश्ता और गहरा होगा। सिंगल्स को किसी नए इंसान से दोस्ताना माहौल में मिलने का चांस मिल सकता है। सादगी से जीवन जीने से प्यार आसान और नेचुरल लगेगा।

करियर राशिफल: काम पर नए आइडियाज आपका ध्यान खींच सकते हैं। आइडिया सही लोगों से शेयर करने पर फायदा मिल सकता है। टीमवर्क से अच्छे रिजल्ट आएंगे, इसलिए कोऑपरेटिव रहें। अगर ग्रोथ या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो छोटे-छोटे पॉजिटिव बदलाव दिखेंगे। डिसिप्लिन बनाए रखें। आज मौके आते रहेंगे।

आर्थिक राशिफल: पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी। सेविंग प्लान शुरू करने या सिंपल इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दे सकते हैं। बिना सोचे-समझे शॉपिंग से बचें और खर्चों पर नजर रखें। दिन में कोई छोटा फायदा मिल सकता है जिससे पॉजिटिविटी बढ़ेगी। लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग अभी फायदेमंद साबित होगी और आत्मविश्वास बढ़ाएगी।

स्वास्थ्य राशिफल: हेल्थ स्थिर रहेगी अगर बैलेंस बनाए रखेंगे। वॉकिंग या स्ट्रेचिंग जैसी हल्की एक्टिविटीज से एनर्जी रिफ्रेश होगी। हाइड्रेटेड रहना और शांत माइंडसेट बनाए रखना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लेने से स्ट्रेस कम होगा। अच्छी आदतों से स्वस्थ और आरामदायक महसूस करेंगे।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com