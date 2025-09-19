Aquarius Horoscope Today aaj ka Kumbh Rashifal 19 September 2025 Daily Future predictions कुंभ राशिफल 19 सितंबर : कुंभ राशि वाले वाद-विवाद से रहें दूर, बड़ी रकम उधार में देने से भी बचें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कुंभ राशिफल 19 सितंबर : कुंभ राशि वाले वाद-विवाद से रहें दूर, बड़ी रकम उधार में देने से भी बचें

राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों को आज पैसों की परेशानी आ सकती है लेकिन स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

Fri, 19 Sep 2025
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 19 सितंबर 2025: अपनी लव लाइफ में ईमानदार रहें और आज अपने काम पर भी ध्यान दें। आज बिना सोचे-समझे निवेश न करें। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आज नहीं होगी। रिलेशनशिप की हर प्रॉब्लम का समाधान करें और काम में नए टास्क लेने पर विचार करें। पैसों की परेशानी आ सकती है लेकिन स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

लव राशिफल- आपका पार्टनर चाहता है कि आप रोमांटिक और थोड़ा ट्रेडिशनल बने रहें। सुनिश्चित करें कि आप पार्टनर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करें। अपने पार्टनर के साथ अधिक समय व्यतीत करने पर भी विचार करें। लेकिन अति में न जाएं, इससे पार्टनर निराश हो सकता है। आप दोनों को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक-दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। किसी नए रिलेशनशिप में न पड़ें, इससे आपको करंट लव अफेयर में प्रॉब्लम हो सकती है।

करियर राशिफल- वाद-विवाद और टकराव से दूर रहें। किसी की भी आलोचना करना सही नहीं है। आलोचना न करें। डॉक्टर, नर्स, ग्राफिक डिजाइनर को आज कोई मुश्किल काम मिल सकता हैं। आर्ट फील्ड (म्यूज़िक, राइटिंग, पेंटिंग, एक्टिंग) से जुड़े लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का नया अवसर मिलेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें और क्लाइंट सेशन के टाइम भी सावधान रहें। बिजनेस करने वाले लोग नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन नई पार्टनरशिप डील साइन करते समय सावधान रहें।

लव राशिफल- छोटी-मोटी आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं लेकिन डेली लाइफ पर इसका असर नहीं पड़ेगा। आप फैमली में किसी आर्थिक विवाद को सुलझाने पर भी विचार कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में बिना सोचे-समझे निवेस न करें। जो लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वे दोपहर में इस पर विचार करें। पुराने निवेश से दिन में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। किसी दोस्त या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार में न दें, क्योंकि पैसा वापस मिलना मुश्किल हो जाएगा।

स्वास्थ्य राशिफल- सुबह या शाम में पार्क में 30 मिनट दौड़ लगाएं, इससे स्टैमिना बढ़ेगा। हरी सब्जियों का सेवन अधिक करें। नट्स और फ़्रूट्स भी खाएं। ऑफिस का स्ट्रेस घर पर न लाएं और शाम को पार्क में या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि तरोताजा फील करें। कुछ महिलाओं को गाइनीकॉलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है।

ये भी पढ़ें:सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)