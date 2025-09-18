Aquarius Horoscope Today aaj ka Kumbh Rashifal 18 September 2025 Daily Future predictions कुंभ राशिफल 18 सितंबर : कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, आज नहीं होगी किसी चीज की कमी, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Aquarius Horoscope Today aaj ka Kumbh Rashifal 18 September 2025 Daily Future predictions

कुंभ राशिफल 18 सितंबर : कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, आज नहीं होगी किसी चीज की कमी

Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 18 September: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों को प्रोफेशनल और पर्सनल चुनौतियों को पार करके ही आज सफलता मिलेगी।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयThu, 18 Sep 2025 06:02 AM
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 18 सितंबर 2025: आज हर काम में ईमानदार रहें। प्रोफेशनल और पर्सनल चुनौतियों को पार करके ही आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस में नए काम करेंगे तो नतीजे अच्छे मिलेंगे। सेहत का ध्यान रखना आवश्यक है। प्यार के रिश्तों में जो भी उलझनें हैं उन्हें सुलझाओ और प्रेमी के साथ अच्छे पल बिताओ। प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिलेगी लेकिन पैसों से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है।

लव राशिफल : आज लव लाइफ में कुछ अच्छे पल बिताएं। आज खुशियां बांटें और साथ में ज्यादा समय व्यतीत करें। प्रेमी का साथ मिलेगा लेकिन कुछ रिश्तों में किसी तीसरे की दखलंदाजी हो सकती है जिससे आने वाले दिनों में रिलेशनशिप में परेशानियां आ सकती हैं। अपने क्रश को प्रपोज करने के लिए भी तैयार रहें, जबकि पार्टी में जाने वाली सिंगल लड़कियों को भी प्रपोजल मिल सकता है। शादीशुदा महिलाएं फैमिली बढ़ाने के बारे में सोच सकती हैं।

करियर राशिफल: ऑफिस के फैसले सोच-समझकर लें। आपका रवैया ही वहां सबसे अहम रहेगा। बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े लोगों को पैसों के मामले में सतर्क रहना चाहिए। एक सीनियर आपकी मेहनत को नोटिस करेगा लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स भी होगी जो तुम्हारे काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकती है। टीम के लोगों से अच्छे रिश्ते बनाए रखें। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों को भी अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। बिजनेस करने वाले लोग नए कॉन्सेप्ट पर काम कर सकते हैं। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की चाह रखने वाले छात्रों को आज सफलता मिल सकती है।

आर्थिक राशिफल: छोटी-मोटी आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं और आपको दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ मिलकर इन परेशानियों को सुलझाना होगा। किसी भी रिस्की बिजनेस में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें क्योंकि बिना सोच-विचार करे निवेश करने की जरूरत नहीं है। नुकसान हो सकता है। आज आप भी वाहन खरीद सकते हैं जबकि कुछ महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में भी हिस्सा मिल सकता है। बिजनेस करने वालों के पास पैसों की कमी नहीं होगी क्योंकि इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे जिससे ग्रोथ होगी। बैंक लोन भी पास होगा जिससे धन में बढ़ोतरी होगी।

स्वास्थ्य राशिफल : आज स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। जंक फूड से बचें और आज ज्यादा पानी पिएं। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग आज थोड़ा सावधान रहें। बुजुर्ग लोग डॉक्टर से मिलने में देरी न करें। महिलाओं को स्किन इंफेक्शन या हल्की एलर्जी हो सकती है जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होगी। तेज रफ्तार से दोपहिया वाहन न चलाएं। आज अपनी लाइफस्टाइल बैलेंस रखें।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)